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الزعبي: بوادر إيجابية للتوصل إلى إقرار لائحة أجور مرضية للأطباء

10/5/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان- ما تزال مسألة لائحة الأجور الطبية، في طريقها نحو إيجاد حلول جذرية لها، بعد التئام اجتماعات نقابة الأطباء بالتشاركية مع وزارة الصحة، واتحاد شركات التأمين والجهات ذات العلاقة.
وقال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، إن اجتماعا عقد برئاسة الوزراء أول من امس برئاسة امين عام الوزارة د. إلهام خريسات، ضم ممثلين عن النقابة واتحاد شركات التأمين، وجمعيتي: التأمينات الصحية وحماية المستهلك، واتحاد العمال، وممثل عن كل من: البنك المركزي والضمان الاجتماعي والوزارة والتأمين الصحي.
وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد"، أنه جرى في الاجتماع مناقشة لائحة النقابة، ومنحت تسمية لائحة 2020 - 2021، وغيرها مما يتعلق باللائحة وعوامل التضخم في الأعوام الماضية منذ إقرار اللائحة القديمة في العام 2008.
وشدد الزعبي، على أن المجتمعين كافة، أقروا بأن اللائحة المعمول بها الآن (لائحة 2008)، يجب تحديثها وتغييرها نتيجة التضخم الحاصل.
كما جرى في الاجتماع، تقديم مقترحات من شركات تأمين واتحاد العمال بشأن الزيادة على نسب التضخم، والتي كانت مقرة في اتفاقيات سابقة، لكنها لم تنفذ.
وأوضح الزعبي أنه اتفق على مقارنة كثير من الإجراءات بين لائحة 2008 و2021، على أن يعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات حول اللائحة، مضيفا أنه علينا الأخذ بالمقترحات عليها، عند إجراء أي تغييرات عليها.
وشدد نقيب الأطباء، على أن هناك كثيرا من الإجراءات التي تصل لـ40 % من اللائحة الجديدة، لم تكن مسعرة في اللائحة القديمة، ويجب مناقشتها لتقر الأتعاب الجديدة للإجراءات الجراحية والطبية.
واعتبر الزعبي، أن هناك بوادر إيجابية لحل المعضلات، مبينا أن وزير الصحة د. فراس الهواري والحكومة والبنك المركزي، مهتمون بإنجاز هذه المسألة، مؤكدا أهمية إنجاز لائحة جديدة، أو التعديل عليها، بل بوضع سياسة إستراتيجية لأعوام طويلة، تربط اللائحة بعد إقرارها في آلية معينة، لها علاقة بالتضخم والاقتصاد.

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