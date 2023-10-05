Thursday, 05 October 2023 12:29 GMT

إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

10/5/2023 4:25:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب فلسطيني بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف شرق المدينة.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا أصيب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه وتم نقله إلى المستشفى، إضافة إلى 70 حالة اختناق، وإصابة ناجمة عن سقوط.
وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من إخلاء 3 عمال في حسبة نابلس، بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق اندلع في مكان عملهم بسبب قنابل الغاز.-(بترا)

MENAFN05102023000072011014ID1107194473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث