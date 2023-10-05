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شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال قرب طولكرم

10/5/2023 4:25:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد فلسطينيان اثنان، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة أن الشهيدين هما عبد الرحمن فارس محمد عطا 23 عاماً، وحذيفة عدنان محمد فارس 27 عاماً.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم طولكرم فجر اليوم، وتمركزت في حارة البلاونة، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.-(وفا)

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