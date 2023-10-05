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مسعد: صرف مستحقات المهندسين فور تحسن وضع صندوق التقاعد

10/5/2023 4:25:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت نقابة المهندسين الأردنيين، أنها ملتزمة بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة، للمهندسين المتقاعدين.
نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد، قال في حديث له عبر برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الخميس، إن حقوق المهندسين لن تذهب وسيستلمون مستحقاتهم المالية فور تحسن الوضع المالي للصندوق.
وأضاف، أن نقابة المهندسين تنتظر من الحكومة إقرار تعديلات صندوق التقاعد، التي أقرتها النقابة سابقا، ورفعتها لمجلس الوزراء.
وبين مسعد، أن عدد المهندسين الملتزمين بالدفع لصندوق التقاعد بلغ 22 ألف مهندس، من أصل 140 ألف مشترك ومشتركة بالنقابة.
وحول الوضع المالي للصنودق، قال مسعد، إن صندوق التقاعد يصرف رواتب تزيد على 5 مليون دينار شهريا مقابل دخل لا يتجاوز 2.1 مليون دينار.
ولفت إلى انخفاض هذا الدخل ليصل مليون دينار فقط، أي أن الصندوق يصرف أكثر من ضعفي إيراداته كرواتب وهو ما يشير إلى أنه غير متوازن ماليا.


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