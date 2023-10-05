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ناعما منعما... انتقادات تطال شذى حسون بعدما أخطأت بكلمات موطني

10/5/2023 4:25:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرضت المطربة العراقية شذى حسون لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان العراق الدولي بدورته الأولى.
وغنّت شذى، وهي رئيسة المهرجان، نشيد "موطني" أمام الحضور، رفقة عازف البيانو اللبناني ميشال فاضل، لكنها وقعت في أخطاء كثيرة عند أداء أشهر قصائد إبراهيم طوقان.

وتعد القصيدة النشيد الوطني للعراق، وفي بدايتها بدّلت شذى حسون كلمات "الجلال والجمال والسناء والبهاء"، إلى "الجلال والسناء والبهاء والدلال".



واستبدلت شذى حسون بعبارة "سالما منعما" عبارة "ناعما منعما"، وحاولت تدارك الموقف ولجأت إلى الجمهور لإكمال الغناء، وهو ما عرضها للسخرية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب مستخدمون عن استيائهم الشديد للأخطاء التي وقعت فيها شذى حسون، خاصة أنها رئيس مهرجان العراق الدولي.

وقبل أكثر من 8 سنوات، وقعت المطربة اللبنانية إليسا في خطأ مشابه، إذ اتهمت بتشويهه القصيدة لنطقها حرف "الطاء" في كلمة "موطني" بـ"التاء".

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