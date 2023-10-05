أمير الشمالية يكرم الشمري - جريدة الوطن السعودية

أمير الشمالية يكرم الشمري - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/5/2023 4:22:01 AM
(MENAFN
- Al Watan) كرم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ناريس بنت فريح الشمري الطالبة في المتوسطة الأولى بمحافظة العويقيلة، بمناسبة فوزها بمسابقة المهارات الثقافية في مسار الفنون البصرية التي نظمتها وزارة الثقافة.
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