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أمير الشمالية يكرم الشمري - جريدة الوطن السعودية

10/5/2023 4:22:01 AM
(MENAFN- Al Watan) كرم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ناريس بنت فريح الشمري الطالبة في المتوسطة الأولى بمحافظة العويقيلة، بمناسبة فوزها بمسابقة المهارات الثقافية في مسار الفنون البصرية التي نظمتها وزارة الثقافة.

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