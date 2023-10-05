تعلن Sonen Capital عن استثمار أقلية استراتيجي من Macquarie Asset Management

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Sonen Capital، إحدى شركات الاستثمار المؤثرة الرائدة الأكثر شهرة، أن Macquarie Asset Management قامت باستثمار أقلية في الشركة. توفر Sonen Capital خدمات استثمارية واستشارية مؤثرة للأسر والمؤسسات والمنشآت والجهات الاستشارية. وهم ملتزمون بدمج التأثير الاجتماعي والبيئي في عملية الاستثمار لتحقيق الأهداف المالية والتأثيرية للعملاء.

سيدعم استثمار Macquarie Asset Management مبادرات Sonen الإستراتيجية من خلال جلب رأس مال إضافي في الميزانية العمومية لدعم النمو المستمر لخدمات كبير مسؤولي الاستثمار الخارجي (OCIO) ذات التأثير العالمي للشركة. سيدعم الاستثمار أيضًا نمو Sonen المستمر لقدراتها في قياس التأثير وإعداد التقارير، بما في ذلك أدوات إعداد التقارير الشاملة من Sonen التي تزود العملاء بالتأثير المتكامل الرائد في الصناعة وإعداد التقارير المالية.

وبموجب شروط الصفقة، ستحتفظ Sonen بالإدارة والعمليات اليومية للشركة. كما ستبقى عملية الاستثمار وصنع القرار في الشركة دون تغيير.

صرح Raul Pomares، الشريك المؤسس لـ Sonen Capital: "سيمكننا هذا الاستثمار الاستراتيجي من توسيع نطاق قدرتنا على تقديم الحلول للعملاء بدءًا من الاستراتيجية وحتى التنفيذ لتحقيق أهداف التأثير المحددة الخاصة بهم". وأضاف: "نظرًا للالتزامات الرائدة في الصناعة وأهداف الإدارة لـ Macquarie Asset Management، هناك توافق قوي للقيم نحو تعبئة رأس المال لتحقيق تأثير إيجابي".

وصرح Graeme Conway، الرئيس التجاري في Macquarie Asset Management: "لا يزال المستثمرون لديهم توقعات متزايدة بشأن محافظهم الاستثمارية، بما في ذلك معرفة مدى تأثير استثماراتهم على المجتمع". "تتمتع Sonen بتاريخ طويل في تقديم الحلول للعملاء التي تقيس التأثير المالي والاجتماعي. ونحن متحمسون لدعم جهود البناء الميداني التي تبذلها Sonen في هذا المجال."

ويؤكد هذا الاستثمار تركيز Sonen المستمر على تعزيز رؤيتها الإستراتيجية لتكون الشريك الموثوق به المفضل لأصحاب الأصول الذين يبحثون عن حلول استثمارية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.

نبذة عن Sonen Capital

Sonen Capital هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار المؤثر وشركة استشارية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تأسست Sonen عام 2011، وهي تقدم حلولاً استشارية واستثمارية مبتكرة للأسر والمؤسسات وغيرها من الجهات الاستشارية. وتؤمن Sonen بأن الاستثمار لتوليد عوائد مالية وتأثير اجتماعي وبيئي دائم ليس متوافقًا فحسب، بل إنه أيضًا أهداف يعزز بعضها بعضًا.

شركة B Corp معتمدة بدرجة تأثير تبلغ 149.6 B، ويتمتع فريق Sonen بشكل جماعي بأكثر من 150 عامًا من التعلم والخبرة في مجال الاستثمار المستدام. تعمل الشركة مع العملاء لتطوير وإدارة استراتيجيات ومحافظ الاستثمار المؤثرة في جميع مجالات الاستثمار وفئات الأصول.

نبذة عن Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management هي شركة عالمية لإدارة الأصول تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي للجميع. نحن نحظى بثقة المؤسسات وصناديق التقاعد والحكومات والأفراد لإدارة ما يقرب من 582 مليار دولار أمريكي من الأصول على مستوى العالم، ونوفر إمكانية الوصول إلى الخبرة الاستثمارية المتخصصة عبر مجموعة من القدرات بما في ذلك البنية التحتية والاستثمارات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة والعقارات والزراعة والأصول الطبيعية وتمويل الأصول والائتمان الخاص والأسهم والدخل الثابت وحلول الأصول المتعددة.

تعد Macquarie Asset Management جزءًا من Macquarie Group، وهي مجموعة مالية متنوعة تزود العملاء بإدارة الأصول والتمويل والخدمات المصرفية والاستشارات وحلول المخاطر ورأس المال عبر الديون والأسهم والسلع. تأسست Macquarie Group عام 1969، ويعمل بها أكثر من 20500 شخص في 34 سوقًا وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الأسترالية.

جميع الأرقام حتى 31 مارس 2023. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Macquarie .

بخلاف Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”) ، فإن أي كيان من Macquarie Group المذكورة في هذا البيان الصحفي ليس مؤسسة معتمدة لتلقي الودائع لأغراض قانون الخدمات المصرفية لعام 1959 (الكومنولث الأسترالي). لا تمثل التزامات هذه الكيانات الأخرى التابعة لمجموعة Macquarie ودائع أو التزامات أخرى لـ Macquarie Bank . لا يضمن Macquarie Bank أو يقدم ضمانًا فيما يتعلق بالتزامات هذه الكيانات الأخرى التابعة لـ Macquarie Group . بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هذه الوثيقة تتعلق باستثمار، (أ) يخضع المستثمر لمخاطر الاستثمار بما في ذلك التأخير المحتمل في السداد وخسارة الدخل ورأس المال المستثمر و (ب) لا يضمن أي من Macquarie Bank أو أي كيان آخر من Macquarie Group أي ضمانات معدل عائد معين على الاستثمار أو أداءه، كما أنها لا تضمن سداد رأس المال فيما يتعلق بالاستثمار.

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