تعلن Sonen Capital عن استثمار أقلية استراتيجي من Macquarie Asset Management

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Sonen Capital، إحدى شركات الاستثمار المؤثرة الرائدة الأكثر شهرة، أن Macquarie Asset Management قامت باستثمار أقلية في الشركة. توفر Sonen Capital خدمات استثمارية واستشارية مؤثرة للأسر والمؤسسات والمنشآت والجهات الاستشارية. وهم ملتزمون بدمج التأثير الاجتماعي والبيئي في عملية الاستثمار لتحقيق الأهداف المالية والتأثيرية للعملاء.
سيدعم استثمار Macquarie Asset Management مبادرات Sonen الإستراتيجية من خلال جلب رأس مال إضافي في الميزانية العمومية لدعم النمو المستمر لخدمات كبير مسؤولي الاستثمار الخارجي (OCIO) ذات التأثير العالمي للشركة. سيدعم الاستثمار أيضًا نمو Sonen المستمر لقدراتها في قياس التأثير وإعداد التقارير، بما في ذلك أدوات إعداد التقارير الشاملة من Sonen التي تزود العملاء بالتأثير المتكامل الرائد في الصناعة وإعداد التقارير المالية.
وبموجب شروط الصفقة، ستحتفظ Sonen بالإدارة والعمليات اليومية للشركة. كما ستبقى عملية الاستثمار وصنع القرار في الشركة دون تغيير.
صرح Raul Pomares، الشريك المؤسس لـ Sonen Capital: "سيمكننا هذا الاستثمار الاستراتيجي من توسيع نطاق قدرتنا على تقديم الحلول للعملاء بدءًا من الاستراتيجية وحتى التنفيذ لتحقيق أهداف التأثير المحددة الخاصة بهم". وأضاف: "نظرًا للالتزامات الرائدة في الصناعة وأهداف الإدارة لـ Macquarie Asset Management، هناك توافق قوي للقيم نحو تعبئة رأس المال لتحقيق تأثير إيجابي".
وصرح Graeme Conway، الرئيس التجاري في Macquarie Asset Management: "لا يزال المستثمرون لديهم توقعات متزايدة بشأن محافظهم الاستثمارية، بما في ذلك معرفة مدى تأثير استثماراتهم على المجتمع". "تتمتع Sonen بتاريخ طويل في تقديم الحلول للعملاء التي تقيس التأثير المالي والاجتماعي. ونحن متحمسون لدعم جهود البناء الميداني التي تبذلها Sonen في هذا المجال."
ويؤكد هذا الاستثمار تركيز Sonen المستمر على تعزيز رؤيتها الإستراتيجية لتكون الشريك الموثوق به المفضل لأصحاب الأصول الذين يبحثون عن حلول استثمارية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.
نبذة عن Sonen Capital
Sonen Capital هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار المؤثر وشركة استشارية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تأسست Sonen عام 2011، وهي تقدم حلولاً استشارية واستثمارية مبتكرة للأسر والمؤسسات وغيرها من الجهات الاستشارية. وتؤمن Sonen بأن الاستثمار لتوليد عوائد مالية وتأثير اجتماعي وبيئي دائم ليس متوافقًا فحسب، بل إنه أيضًا أهداف يعزز بعضها بعضًا.
شركة B Corp معتمدة بدرجة تأثير تبلغ 149.6 B، ويتمتع فريق Sonen بشكل جماعي بأكثر من 150 عامًا من التعلم والخبرة في مجال الاستثمار المستدام. تعمل الشركة مع العملاء لتطوير وإدارة استراتيجيات ومحافظ الاستثمار المؤثرة في جميع مجالات الاستثمار وفئات الأصول.
نبذة عن Macquarie Asset Management
Macquarie Asset Management هي شركة عالمية لإدارة الأصول تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي للجميع. نحن نحظى بثقة المؤسسات وصناديق التقاعد والحكومات والأفراد لإدارة ما يقرب من 582 مليار دولار أمريكي من الأصول على مستوى العالم، ونوفر إمكانية الوصول إلى الخبرة الاستثمارية المتخصصة عبر مجموعة من القدرات بما في ذلك البنية التحتية والاستثمارات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة والعقارات والزراعة والأصول الطبيعية وتمويل الأصول والائتمان الخاص والأسهم والدخل الثابت وحلول الأصول المتعددة.
تعد Macquarie Asset Management جزءًا من Macquarie Group، وهي مجموعة مالية متنوعة تزود العملاء بإدارة الأصول والتمويل والخدمات المصرفية والاستشارات وحلول المخاطر ورأس المال عبر الديون والأسهم والسلع. تأسست Macquarie Group عام 1969، ويعمل بها أكثر من 20500 شخص في 34 سوقًا وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الأسترالية.
جميع الأرقام حتى 31 مارس 2023. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Macquarie .
بخلاف Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”) ، فإن أي كيان من Macquarie Group المذكورة في هذا البيان الصحفي ليس مؤسسة معتمدة لتلقي الودائع لأغراض قانون الخدمات المصرفية لعام 1959 (الكومنولث الأسترالي). لا تمثل التزامات هذه الكيانات الأخرى التابعة لمجموعة Macquarie ودائع أو التزامات أخرى لـ Macquarie Bank . لا يضمن Macquarie Bank أو يقدم ضمانًا فيما يتعلق بالتزامات هذه الكيانات الأخرى التابعة لـ Macquarie Group . بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هذه الوثيقة تتعلق باستثمار، (أ) يخضع المستثمر لمخاطر الاستثمار بما في ذلك التأخير المحتمل في السداد وخسارة الدخل ورأس المال المستثمر و (ب) لا يضمن أي من Macquarie Bank أو أي كيان آخر من Macquarie Group أي ضمانات معدل عائد معين على الاستثمار أو أداءه، كما أنها لا تضمن سداد رأس المال فيما يتعلق بالاستثمار.
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