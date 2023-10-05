Linksys تُعلن عن توسع عالمي بمكاتب إضافية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Linksys ، وهي شركة أيقونية تنشط في مجال ربط المنازل والمكاتب الصغيرة، عن خطط للتوسع عالميًا مع موقع تطوير في تايبي بتايوان، وموقع مبيعات وتسويق جديد في أمستيلفين بهولندا.
تعمل Linksys على إعادة تأكيد نفسها في كل من أسواق التجزئة السكنية ومقدمي الخدمات السكنية، مما قاد إلى الحاجة إلى التوسع خارج مقرها الكائن في إرفاين بكاليفورنيا والذي يزيد عمره عن 35 عاماً. وستكون المكاتب الجديدة قريبة من المراكز التكنولوجية الرئيسية في كلا البلدين، كما أنها على مقربة من العديد من الجامعات التي توفر المواهب اللازمة لـ Linksys لدفع أهدافها للنمو على مدى السنوات الخمس القادمة وما بعدها.
وفي هذا الصدد، صرح Jonathan Bettino، الرئيس التنفيذي لـ Linksys، قائلاً: "إنه عالم كبير هناك، وقد حان الوقت لتتوسع Linksys خارج مقرنا في إرفاين بكاليفورنيا وتُنشئ مكاتب رئيسية في مناطق أخرى حيث نتوقع نمونا في السنوات القادمة". "وعلى الرغم من أننا نعمل من المنزل كثيراً، إلا أن وجود مكتب للتوجه إليه إلى بضع مرات في الأسبوع يساعد على بناء العمل الجماعي - وفي أغلب الأحيان، عندما نكون في المكتب، نحل المشاكل المعقدة بشكل أسرع بكثير.
نبذة عن Linksys
في Linksys، نُصمّم البساطة حتى لا تواجه التعقيد أبداً. Linksys هي علامة تجارية أيقونية تحتفل بعامها الـ 35 من الابتكار في مجال ربط المنازل والمكاتب الصغيرة. مع العديد من الابتكارات تحت لوائها، توفر Linksys منتجات بسيطة وسريعة وموثوقة وبأسعار معقولة للمنزل والمكتب الصغير حيث "لا توجد تكنولوجيا معلومات".
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