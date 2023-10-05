Linksys تُعلن عن توسع عالمي بمكاتب إضافية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Linksys ، وهي شركة أيقونية تنشط في مجال ربط المنازل والمكاتب الصغيرة، عن خطط للتوسع عالميًا مع موقع تطوير في تايبي بتايوان، وموقع مبيعات وتسويق جديد في أمستيلفين بهولندا.

تعمل Linksys على إعادة تأكيد نفسها في كل من أسواق التجزئة السكنية ومقدمي الخدمات السكنية، مما قاد إلى الحاجة إلى التوسع خارج مقرها الكائن في إرفاين بكاليفورنيا والذي يزيد عمره عن 35 عاماً. وستكون المكاتب الجديدة قريبة من المراكز التكنولوجية الرئيسية في كلا البلدين، كما أنها على مقربة من العديد من الجامعات التي توفر المواهب اللازمة لـ Linksys لدفع أهدافها للنمو على مدى السنوات الخمس القادمة وما بعدها.

وفي هذا الصدد، صرح Jonathan Bettino، الرئيس التنفيذي لـ Linksys، قائلاً: "إنه عالم كبير هناك، وقد حان الوقت لتتوسع Linksys خارج مقرنا في إرفاين بكاليفورنيا وتُنشئ مكاتب رئيسية في مناطق أخرى حيث نتوقع نمونا في السنوات القادمة". "وعلى الرغم من أننا نعمل من المنزل كثيراً، إلا أن وجود مكتب للتوجه إليه إلى بضع مرات في الأسبوع يساعد على بناء العمل الجماعي - وفي أغلب الأحيان، عندما نكون في المكتب، نحل المشاكل المعقدة بشكل أسرع بكثير.

نبذة عن Linksys

في Linksys، نُصمّم البساطة حتى لا تواجه التعقيد أبداً. Linksys هي علامة تجارية أيقونية تحتفل بعامها الـ 35 من الابتكار في مجال ربط المنازل والمكاتب الصغيرة. مع العديد من الابتكارات تحت لوائها، توفر Linksys منتجات بسيطة وسريعة وموثوقة وبأسعار معقولة للمنزل والمكتب الصغير حيث "لا توجد تكنولوجيا معلومات".

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.