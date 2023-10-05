شركة Xsolla تدير إطلاق متاجر عبر الويب لأربعين لعبة من أفضل 100 لعبة للهاتف المحمول

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن الشركة العالمية لتجارة ألعاب الفيديو Xsolla عن رؤيتها بشأن إطلاق 40 من أفضل 100 لعبة للهاتف المحمول لمتجرها عبر الويب باستخدام حل Xsolla. تقدم هذه الرؤية لمحة عن التوجه المتزايد نحو العمليات متعددة المنصات في مجال ألعاب الهاتف المحمول لعام 2023 وصولاً إلى عام 2024. بناء على أبحاث Xsolla وتحليلها، فقد ساعدوا 151 لعبة في إطلاق متاجر عبر الويب هذا العام. يعكس هذا الإنجاز التحول في مشهد ألعاب الهاتف المحمول مع التوجه نحو التكامل بين المنصات.

قال Kirill Tokarev، رئيس مجلس إدارة 80 "بدعم من شركة Xsolla، تلقي 80 الضوء على الحاجة المتزايدة إلى منصة توصيل في مجال الألعاب. يهدف هذا المفهوم إلى تقديم فرص متكافئة للألعاب واستديوهات التكيف مع بيئات مختلفة ، وخاصةً أولئك الذين لديهم سعة داخلية محدودة، وذلك عن طريق توصيلهم مع شركاء يُعتمد عليهم لتوسيع نطاق ألعابهم على منصات أخرى".

كانت Xsolla مكرسة منذ عام 2005 لمساعدة المتصفحات المستندة إلى الويب وألعاب الكمبيوتر الشخصي على بيع السلع الافتراضية في كل أنحاء العالم. مع التزام شركة Xsolla الراسخ باستكشاف أسواق جديدة عبر عدة منصات ووضع استثمارات كبيرة لتحسين تجربة الإعداد للمنصات، تتيح الشركة لألعاب الهاتف المحمول إمكانية تنمية قاعدة مستخدميها دائمة التوسع.

إن اندماج منصات الدفع المتخصصة مثل Xsolla يمكن أن يؤدي إلى تحسين كبير في الكفاءة لمطوري الألعاب. تبين البيانات أن المطورين يستطيعون تحقيق توفير يصل إلى 30% من وقتهم التشغيلي باستخدام حلول متخصصة بدلاً من إنشاء نظام دفع داخلي. يتيح هذا للمطورين والناشرين أن يحرروا المزيد من الموارد لتخصيصها لتحسين ميزات الألعاب وتجربة المستخدم. إن تبسيط تعقيدات الامتثال الضريبي والمتطلبات التنظيمية يتيح للمطورين التركيز على مجالهم الأساسي المتمثل في ابتكار ألعاب جذابة. نتيجة لذلك، وعن طريق الشراكة مع Xsolla، يستطيع الشركاء تبسيط إدارة عمليات الأعمال بسلاسة والإسهام في تجارب ألعاب بجودة أعلى للمستخدمين النهائيين.

إن التعامل مع تعقيدات الأسواق العالمية للخدمات والمنتجات الرقمية أمر معقد، فهو يتطلب ما هو أكثر بكثير من الالتزام بإرشادات ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات. انظر مثلاً إلى المكسيك حيث توجد شركتا ألعاب رائدتان فقط مسجلتان رسميًا وفق قائمة مزودي الخدمات الرقمية المسجلين في RFC، كما هو موثق في الجريدة الفيدرالية الرسمية. إلى جانب الضرائب، يجب على الشركات أن تتعامل مع القواعد المحلية ومعايير الترخيص وحالات حماية البيانات التي يمكن أن تختلف بشكل كبير بين مختلف المناطق.

قال Chris Hewish، رئيس مجلس إدارة شركة Xsolla "إن إدارة عمليات إطلاق المتاجر عبر الويب لأربعين من أفضل 100 لعبة للهاتف المحمول تمثل علامة بارزة بالنسبة إلى الشركة، وتشير إلى تحول كبير في المجال نحو التوسع الذي يضم عدة منصات. ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على الأرقام التي يتضمنها؛ بل إنه يعكس تركيزنا بلا كلل على تقديم الحلول الأكثر كفاءة ومرونة لمطوري ألعاب الهاتف المحمول. كما أنه يؤكد على الأهمية المتزايدة لوضع استراتيجية موحدة لمختلف المنصات وخاصةً في ضوء التغيرات الأخيرة المتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك أداة تحديد هوية المعلنين (IDFA) والشفافية في تتبع التطبيقات (ATT) والهجوم القادم على البصمات. لقد أدت هذه التغييرات إلى رفع الأهمية بالنسبة إلى المطورين أكثر من أي وقت مضى لأن يلتزموا بالقواعد في أثناء استخدام متاجر الويب لتوسيع قواعد مستخدميهم وإثراء تجارب ممارسة الألعاب عبر مختلف المنصات".

للاطلاع على معلومات إضافية ومعرفة المزيد عن متجر Xsolla عبر الويب، يُرجى زيارة: xsolla/webshoptop100

نبذة عن شركة Xsolla

شركة Xsolla عبارة عن شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو وتمتلك مجموعة راسخة وقوية من الأدوات والخدمات التي تم تصميمها تحديدًا لمجال ألعاب الفيديو. لقد ساعدت Xsolla منذ تأسيسها في عام 2005 الآلاف من مطوري الألعاب وناشريها من كل الأحجام على تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها والتربح منها عالميًا وعبر عدة منصات. باعتبار Xsolla شركة رائدة في تجارة الألعاب، تتمثل مهمتها في حل التعقيدات الأساسية في التوزيع والتسويق والتربح عالميًا لمساعدة شركائنا على الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية وتحقيق المزيد من العائد وإقامة شراكات مع ممارسي الألعاب في أنحاء العالم. يقع مقر Xsolla الرئيسي ومقر تأسيسها في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ولديها مكاتب في برلين وسيؤول وبكين وكوالا لامبور وطوكيو ومدن حول العالم، وتدعم الشركة أسماء ألعاب كبرى مثل Valve وTwitch وRoblox وUbisoft وEpic Games وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo وغيرها.

للاطلاع على معلومات إضافية ومعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: xsolla

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