شركة Xsolla تدير إطلاق متاجر عبر الويب لأربعين لعبة من أفضل 100 لعبة للهاتف المحمول

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن الشركة العالمية لتجارة ألعاب الفيديو Xsolla عن رؤيتها بشأن إطلاق 40 من أفضل 100 لعبة للهاتف المحمول لمتجرها عبر الويب باستخدام حل Xsolla. تقدم هذه الرؤية لمحة عن التوجه المتزايد نحو العمليات متعددة المنصات في مجال ألعاب الهاتف المحمول لعام 2023 وصولاً إلى عام 2024. بناء على أبحاث Xsolla وتحليلها، فقد ساعدوا 151 لعبة في إطلاق متاجر عبر الويب هذا العام. يعكس هذا الإنجاز التحول في مشهد ألعاب الهاتف المحمول مع التوجه نحو التكامل بين المنصات.
قال Kirill Tokarev، رئيس مجلس إدارة 80 "بدعم من شركة Xsolla، تلقي 80 الضوء على الحاجة المتزايدة إلى منصة توصيل في مجال الألعاب. يهدف هذا المفهوم إلى تقديم فرص متكافئة للألعاب واستديوهات التكيف مع بيئات مختلفة ، وخاصةً أولئك الذين لديهم سعة داخلية محدودة، وذلك عن طريق توصيلهم مع شركاء يُعتمد عليهم لتوسيع نطاق ألعابهم على منصات أخرى".
كانت Xsolla مكرسة منذ عام 2005 لمساعدة المتصفحات المستندة إلى الويب وألعاب الكمبيوتر الشخصي على بيع السلع الافتراضية في كل أنحاء العالم. مع التزام شركة Xsolla الراسخ باستكشاف أسواق جديدة عبر عدة منصات ووضع استثمارات كبيرة لتحسين تجربة الإعداد للمنصات، تتيح الشركة لألعاب الهاتف المحمول إمكانية تنمية قاعدة مستخدميها دائمة التوسع.
إن اندماج منصات الدفع المتخصصة مثل Xsolla يمكن أن يؤدي إلى تحسين كبير في الكفاءة لمطوري الألعاب. تبين البيانات أن المطورين يستطيعون تحقيق توفير يصل إلى 30% من وقتهم التشغيلي باستخدام حلول متخصصة بدلاً من إنشاء نظام دفع داخلي. يتيح هذا للمطورين والناشرين أن يحرروا المزيد من الموارد لتخصيصها لتحسين ميزات الألعاب وتجربة المستخدم. إن تبسيط تعقيدات الامتثال الضريبي والمتطلبات التنظيمية يتيح للمطورين التركيز على مجالهم الأساسي المتمثل في ابتكار ألعاب جذابة. نتيجة لذلك، وعن طريق الشراكة مع Xsolla، يستطيع الشركاء تبسيط إدارة عمليات الأعمال بسلاسة والإسهام في تجارب ألعاب بجودة أعلى للمستخدمين النهائيين.
إن التعامل مع تعقيدات الأسواق العالمية للخدمات والمنتجات الرقمية أمر معقد، فهو يتطلب ما هو أكثر بكثير من الالتزام بإرشادات ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات. انظر مثلاً إلى المكسيك حيث توجد شركتا ألعاب رائدتان فقط مسجلتان رسميًا وفق قائمة مزودي الخدمات الرقمية المسجلين في RFC، كما هو موثق في الجريدة الفيدرالية الرسمية. إلى جانب الضرائب، يجب على الشركات أن تتعامل مع القواعد المحلية ومعايير الترخيص وحالات حماية البيانات التي يمكن أن تختلف بشكل كبير بين مختلف المناطق.
قال Chris Hewish، رئيس مجلس إدارة شركة Xsolla "إن إدارة عمليات إطلاق المتاجر عبر الويب لأربعين من أفضل 100 لعبة للهاتف المحمول تمثل علامة بارزة بالنسبة إلى الشركة، وتشير إلى تحول كبير في المجال نحو التوسع الذي يضم عدة منصات. ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على الأرقام التي يتضمنها؛ بل إنه يعكس تركيزنا بلا كلل على تقديم الحلول الأكثر كفاءة ومرونة لمطوري ألعاب الهاتف المحمول. كما أنه يؤكد على الأهمية المتزايدة لوضع استراتيجية موحدة لمختلف المنصات وخاصةً في ضوء التغيرات الأخيرة المتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك أداة تحديد هوية المعلنين (IDFA) والشفافية في تتبع التطبيقات (ATT) والهجوم القادم على البصمات. لقد أدت هذه التغييرات إلى رفع الأهمية بالنسبة إلى المطورين أكثر من أي وقت مضى لأن يلتزموا بالقواعد في أثناء استخدام متاجر الويب لتوسيع قواعد مستخدميهم وإثراء تجارب ممارسة الألعاب عبر مختلف المنصات".
للاطلاع على معلومات إضافية ومعرفة المزيد عن متجر Xsolla عبر الويب، يُرجى زيارة: xsolla/webshoptop100
نبذة عن شركة Xsolla
شركة Xsolla عبارة عن شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو وتمتلك مجموعة راسخة وقوية من الأدوات والخدمات التي تم تصميمها تحديدًا لمجال ألعاب الفيديو. لقد ساعدت Xsolla منذ تأسيسها في عام 2005 الآلاف من مطوري الألعاب وناشريها من كل الأحجام على تمويل ألعابهم وتسويقها وإطلاقها والتربح منها عالميًا وعبر عدة منصات. باعتبار Xsolla شركة رائدة في تجارة الألعاب، تتمثل مهمتها في حل التعقيدات الأساسية في التوزيع والتسويق والتربح عالميًا لمساعدة شركائنا على الوصول إلى المزيد من المناطق الجغرافية وتحقيق المزيد من العائد وإقامة شراكات مع ممارسي الألعاب في أنحاء العالم. يقع مقر Xsolla الرئيسي ومقر تأسيسها في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ولديها مكاتب في برلين وسيؤول وبكين وكوالا لامبور وطوكيو ومدن حول العالم، وتدعم الشركة أسماء ألعاب كبرى مثل Valve وTwitch وRoblox وUbisoft وEpic Games وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo وغيرها.
للاطلاع على معلومات إضافية ومعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: xsolla
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