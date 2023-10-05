شركة Flatworld Solutions تعلن عن شعار وبيان رسالة جديدين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في الثالث من أكتوبر، كشفت شركة Flatworld Solutions، العملاقة عالميًا في مجال التعهيد، عن تغيير شامل في هويتها التجارية. لقد تغير رمز اللانهائية الشهير لشركة Flatworld Solutions إلى رسم دوامة حديث ليعكس جوهرها دائم التطور، في تجسيد لمرونة الحركة لدى الشركة وجاهزيتها لاستغلال الإمكانات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتشغيل الآلي.

اعتمدت شركة Flatworld Solutions على أكثر من 5000 من "أصحاب الإمكانات" المتحمسين لتتوسع بشكل درامي في حضورها في السوق العالمية لما يقرب من العقدين حتى الآن. يأتي هذا مع استغلال محاور التوصيل العالمية متعددة المواقع والابتكار التقني. تُعد Flatworld مركزًا شاملاً للتعهيد وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات تزيد عن 14 خدمة، حيث توفر بإتقان الاحتياجات المتغيرة للأعمال في أنحاء العالم.

بدأت شركة Flatworld Solutions عملياتها العالمية في عام 2004 وقد أصبحت منذ ذلك الوقت شريكًا يستند إلى تقديم قيمة للشركات في أنحاء العالم. تولت Flatworld تنفيذ أكثر من مليون مشروع واستغلال قوة التسويق عبر محركات البحث لتلبية طلبات العملاء العالميين، وقد حققت سجل إنجازات عن طريق خدمة أكثر من 18000 عميل. بما أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحتل المكانة المركزية، تبين المبادرات الاستثمارية لدى Flatworld جاهزيتها لاستغلال هذه الموجة التحويلية. تتجه Flatworld الآن إلى "فتح طرق للفوز" لقاعدة عملائها.

يعكس تحديث العلامة التجارية استجابةً في الوقت المناسب للتطورات التقنية المهمة، وذلك بنية وهدف الفهم والتكيف السريع مع المشهد المتغير وتجهيز كل من الشركة وأصحاب المصلحة لديها بالأدوات الضرورية للتعامل مع بيئة أعمال سريعة التغير. يقول رئيس الشركة ومسؤول العمليات الرئيسي فيها David Antony "لقد كان هدفنا دائمًا أن نتعرف على مساحات لم يتم استغلالها في عمليات العملاء وتقديم دفعة لهم عن طريق اتباع استراتيجيات مبتكرة والتأكد من استمرار ريادتهم على الساحة التنافسية".

علّق رئيس مجلس إدارة الشركة Jacob William قائلاً "لا يقتصر الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقديم فرصة للازدهار لشركة Flatworld فحسب، بل لكل أصحاب المصلحة لديها، وذلك بغض النظر عن واقع التكنولوجيا الذي يشهد تحولات. من 'الإمكانات المتزايدة'، نستهدف الآن 'فتح طرق للفوز' في هذا المشهد الجديد". كما صرّح مسؤول التسويق الأول Anand Mathew قائلاً "يمثل شعارنا الجديد الديناميكيات المتغيرة في المجال ويشير إلى استعدادنا لتحقيق مطالب المستقبل".

تعتمد شركة Flatworld Solutions على "أصحاب الإمكانات" لتحتل مكانة الريادة في فكرة تحويل الصعوبات إلى فرص مع السعي دائمًا إلى تقديم أقصى قيمة لعملائها وشركائها. مع تقدم الشركة للأمام بالانتقال من تعهيد عمليات الأعمال إلى أتمتة عملية الأعمال ثم الأتمتة الذكية لعمليات الأعمال، يمثل هذا التحسين في العلامة التجارية شاهدًا على قدرتها الدائمة على التكيف مع الأوضاع المتغيرة.

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