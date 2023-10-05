شركة Flatworld Solutions تعلن عن شعار وبيان رسالة جديدين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في الثالث من أكتوبر، كشفت شركة Flatworld Solutions، العملاقة عالميًا في مجال التعهيد، عن تغيير شامل في هويتها التجارية. لقد تغير رمز اللانهائية الشهير لشركة Flatworld Solutions إلى رسم دوامة حديث ليعكس جوهرها دائم التطور، في تجسيد لمرونة الحركة لدى الشركة وجاهزيتها لاستغلال الإمكانات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتشغيل الآلي.
اعتمدت شركة Flatworld Solutions على أكثر من 5000 من "أصحاب الإمكانات" المتحمسين لتتوسع بشكل درامي في حضورها في السوق العالمية لما يقرب من العقدين حتى الآن. يأتي هذا مع استغلال محاور التوصيل العالمية متعددة المواقع والابتكار التقني. تُعد Flatworld مركزًا شاملاً للتعهيد وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات تزيد عن 14 خدمة، حيث توفر بإتقان الاحتياجات المتغيرة للأعمال في أنحاء العالم.
بدأت شركة Flatworld Solutions عملياتها العالمية في عام 2004 وقد أصبحت منذ ذلك الوقت شريكًا يستند إلى تقديم قيمة للشركات في أنحاء العالم. تولت Flatworld تنفيذ أكثر من مليون مشروع واستغلال قوة التسويق عبر محركات البحث لتلبية طلبات العملاء العالميين، وقد حققت سجل إنجازات عن طريق خدمة أكثر من 18000 عميل. بما أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحتل المكانة المركزية، تبين المبادرات الاستثمارية لدى Flatworld جاهزيتها لاستغلال هذه الموجة التحويلية. تتجه Flatworld الآن إلى "فتح طرق للفوز" لقاعدة عملائها.
يعكس تحديث العلامة التجارية استجابةً في الوقت المناسب للتطورات التقنية المهمة، وذلك بنية وهدف الفهم والتكيف السريع مع المشهد المتغير وتجهيز كل من الشركة وأصحاب المصلحة لديها بالأدوات الضرورية للتعامل مع بيئة أعمال سريعة التغير. يقول رئيس الشركة ومسؤول العمليات الرئيسي فيها David Antony "لقد كان هدفنا دائمًا أن نتعرف على مساحات لم يتم استغلالها في عمليات العملاء وتقديم دفعة لهم عن طريق اتباع استراتيجيات مبتكرة والتأكد من استمرار ريادتهم على الساحة التنافسية".
علّق رئيس مجلس إدارة الشركة Jacob William قائلاً "لا يقتصر الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقديم فرصة للازدهار لشركة Flatworld فحسب، بل لكل أصحاب المصلحة لديها، وذلك بغض النظر عن واقع التكنولوجيا الذي يشهد تحولات. من 'الإمكانات المتزايدة'، نستهدف الآن 'فتح طرق للفوز' في هذا المشهد الجديد". كما صرّح مسؤول التسويق الأول Anand Mathew قائلاً "يمثل شعارنا الجديد الديناميكيات المتغيرة في المجال ويشير إلى استعدادنا لتحقيق مطالب المستقبل".
تعتمد شركة Flatworld Solutions على "أصحاب الإمكانات" لتحتل مكانة الريادة في فكرة تحويل الصعوبات إلى فرص مع السعي دائمًا إلى تقديم أقصى قيمة لعملائها وشركائها. مع تقدم الشركة للأمام بالانتقال من تعهيد عمليات الأعمال إلى أتمتة عملية الأعمال ثم الأتمتة الذكية لعمليات الأعمال، يمثل هذا التحسين في العلامة التجارية شاهدًا على قدرتها الدائمة على التكيف مع الأوضاع المتغيرة.
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