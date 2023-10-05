تفتح شركة BACARDÍ®‎ للمشروبات نظامًا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50%

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحتفل Bacardi اليوم، وهي أكبر شركة مشروبات دولية مملوكة للقطاع الخاص، بافتتاح نظامها الجديد للتوليد المشترك للحرارة والكهرباء (CHP) في بورتوريكو، والذي سيسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تصدر عن مصانع شركة BACARDÍ إلى النصف. وقد احتفلت Bacardi بافتتاح النظام بمراسم قص شريط في أكبر معمل لها لصُنع مشروباتها الفاخرة في العالم، والذي يقع بمدينة كاتانو، في بورتوريكو.

يستبدل نظام التوليد المشترك للحرارة والكهرباء (CHP) الجديد زيت الوقود الثقيل بغاز البروبان، وهو ما يسهم في تحويل الموقع إلى طاقة أنظف. وسيُولِّد النظام 100% من الطاقة المستخدمة في مجمع التصنيع وكذلك المعمل والمكاتب ومركز زوار Casa BACARDÍ - وهو إحدى الوجهات السياحية الأكثر زيارة في الجزيرة.

إن الانخفاض بنسبة 50% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من شركة BACARDÍ خطوة مهمة في تقليل الانبعاثات عالميًا للشركة المملوكة للعائلة. وبالإضافة إلى BACARDÍ، تتضمن مجموعة علامات Bacardi المتميزة PATRÓN ® ‎، وGREY GOOSE ® ‎، وBOMBAY SAPPHIRE ® ‎، وDEWAR'S ® Blended Scotch وغيرها المزيد. وتلتزم Bacardi بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم بنسبة 50% في كل قطاعات أعمالها بحلول عام 2025.

يقول Edwin Zayas نائب رئيس العمليات في شركة Bacardi في بورتوريكو "نحن في Bacardi نلتزم بخفض انبعاثاتنا من غازات الاحتباس الحراري من خلال تقليل استهلاكنا للطاقة والتحول إلى الشكل الأكثر استدامة للطاقة في معامل علاماتنا التجارية المشهورة. ونحن نسعى على الدوام إلى استكشاف الطرق التي تتيح لنا اتخاذ خطوات أكثر إيجابية نحو هدفنا النهائي المتمثل في انبعاثات صفرية في مواقع عملنا. "نحن فخورون بالعمل الذي نقوم به في بورتوريكو، وفي كل أنحاء العالم، لنكون أكثر اخضرارًا ونظافة باستخدام طاقتنا."

ثمة طرق أخرى تستخدمها BACARDÍ ومنها الريادة المستمرة في تبني ممارسات بيئية جديدة وتنفيذها، مثل:



إنتاج الغاز الحيوي من خلال تنظيف مياه الصرف الصحي، والذي يُستخدَم بعد ذلك لتشغيل المعامل وتوليد الكهرباء، حيث يتم توليد أكثر من 60% من الطاقة اللازمة للمعامل بهذه الطريقة؛

نظام معالجة جديد يساعد في تنظيف الغاز الحيوي وتقليل التأثيرات البيئية؛

استعادة 95% من الحرارة المتولدة في أثناء صُنع المشروبات لتقليل الطاقة المطلوبة؛

تطوير مشروع جديد لامتصاص ثاني أكسيد الكربون الناتج واستخدامه لصناعة المشروبات الغازية في الجزيرة.

زراعة ورعاية حدائق المُلقِحات لدعم الحياة البرية المحلية في بورتوريكو. حصلت Bacardi على شهادة الحفاظ على البيئة من مجلس موائل الحياة البرية تقديرًا لالتزامها بالرعاية البيئي، وأُعيد اعتمادها مؤخرًا للمرة الثالثة تقديرًا لجهودها. وتظل المبادرة الوحيدة في الجزيرة التي تحصل على شهادة WHC؛ واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 161 لتأسيسها، ستزرع Bacardi ‏161 شجرة جوز هند في بورتوريكو هذا العام. ستساعد الأشجار في تجديد وحماية الشاطئ القريب من معمل BACARDÍ، وهي منطقة عانت من أضرار كبيرة بسبب الإعصار في السنوات الأخيرة.

تأسست Bacardi Corporation، وهي جزء من شركة Bacardi Limited، في بورتوريكو عام 1936، وهي تُصنع منذ ذلك الحين مشروبات مشهورة في كل أنحاء العالم. ويعد المعمل، الذي تم بناؤه عام 1958 على مساحة 127 فدانًا في مدينة كاتانو، أكبر معمل مشروبات فاخرة في العالم ويُعرف باسم "كاتدرائية رم".

تضيف Magaly Feliciano، مديرة الاستدامة العالمية: "باعتبارنا شركة مملوكة للعائلة، فإننا نتحمل مسؤولية كبيرة في حماية إرث الأجيال القادمة". "إن ما ننجزه اليوم سيساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة لشعبنا وكوكبنا."

وكجزء من برنامجها للمسؤولية المؤسسية، Good Spirited، وتماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وضعت Bacardi عددًا من الأهداف التي تلتزم بتحقيقها بحلول عام 2025. ومن هذه الأهداف العالمية، بالإضافة إلى التزام الشركة بالتخلص من استخدام البلاستيك بنسبة 100% بحلول عام 2030، ما يلي:



خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50% في مواقع إنتاج Bacardi؛

خفض استهلاك المياه بنسبة 25% في مواقع إنتاج Bacardi؛

تدبير المواد الخام ومواد التعبئة الرئيسية بشكل مستدام بنسبة 100%؛

عبوات المنتجات قابلة لإعادة التدوير 100%؛

المحتوى المعاد تدويره من مواد تغليف المنتج بنسبة 40%؛ صفر نفايات في مكب النفايات في كل مواقع إنتاج Bacardi.

تعرف على المزيد حول التزامات الشركة في مجال الاستدامة البيئية، وتفضل بزيارة الموقع:

نبذة عن Bacardi Limited

Bacardi Limited هي أكبر شركة مشروبات دولية مملوكة للقطاع الخاص في العالم، وهي تُنتج وتسوق المشروبات المعروفة على مستوى العالم. وتضم مجموعة علامات Bacardi Limited التجارية أكثر من 200 علامة تجارية واسم تجاري، مثل BACARDÍ®‎، وGREY GOOSE®‎، وPATRÓN®‎، وDEWAR'S®‎، وBOMBAY SAPPHIRE®‎، وMARTINI®‎، وCAZADORES®‎، وغيرها من العلامات التجارية الرائدة والناشئة مثل WILLIAM LAWSON'S® Scotch، وST-GERMAIN®‎، وERISTOFF®‎. وتأسست Bacardi Limited المملوكة للعائلة منذ أكثر من 161 عامًا في سانتياجو دي كوبا، وهي توظف حاليًا قرابة 9000 موظف، وتدير مصانع إنتاج في 10 دول، وتبيع علاماتها التجارية في أكثر من 160 سوقًا. تشير Bacardi Limited إلى مجموعة شركات Bacardi، بما في ذلك Bacardi International Limited. تفضل بزيارة الموقع أو تابعنا على LinkedIn أو Instagram .

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