تفتح شركة BACARDÍ®‎ للمشروبات نظامًا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50%

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحتفل Bacardi اليوم، وهي أكبر شركة مشروبات دولية مملوكة للقطاع الخاص، بافتتاح نظامها الجديد للتوليد المشترك للحرارة والكهرباء (CHP) في بورتوريكو، والذي سيسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تصدر عن مصانع شركة BACARDÍ إلى النصف. وقد احتفلت Bacardi بافتتاح النظام بمراسم قص شريط في أكبر معمل لها لصُنع مشروباتها الفاخرة في العالم، والذي يقع بمدينة كاتانو، في بورتوريكو.
يستبدل نظام التوليد المشترك للحرارة والكهرباء (CHP) الجديد زيت الوقود الثقيل بغاز البروبان، وهو ما يسهم في تحويل الموقع إلى طاقة أنظف. وسيُولِّد النظام 100% من الطاقة المستخدمة في مجمع التصنيع وكذلك المعمل والمكاتب ومركز زوار Casa BACARDÍ - وهو إحدى الوجهات السياحية الأكثر زيارة في الجزيرة.
إن الانخفاض بنسبة 50% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من شركة BACARDÍ خطوة مهمة في تقليل الانبعاثات عالميًا للشركة المملوكة للعائلة. وبالإضافة إلى BACARDÍ، تتضمن مجموعة علامات Bacardi المتميزة PATRÓN ® ، وGREY GOOSE ® ، وBOMBAY SAPPHIRE ® ، وDEWAR'S ® Blended Scotch وغيرها المزيد. وتلتزم Bacardi بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم بنسبة 50% في كل قطاعات أعمالها بحلول عام 2025.
يقول Edwin Zayas نائب رئيس العمليات في شركة Bacardi في بورتوريكو "نحن في Bacardi نلتزم بخفض انبعاثاتنا من غازات الاحتباس الحراري من خلال تقليل استهلاكنا للطاقة والتحول إلى الشكل الأكثر استدامة للطاقة في معامل علاماتنا التجارية المشهورة. ونحن نسعى على الدوام إلى استكشاف الطرق التي تتيح لنا اتخاذ خطوات أكثر إيجابية نحو هدفنا النهائي المتمثل في انبعاثات صفرية في مواقع عملنا. "نحن فخورون بالعمل الذي نقوم به في بورتوريكو، وفي كل أنحاء العالم، لنكون أكثر اخضرارًا ونظافة باستخدام طاقتنا."
ثمة طرق أخرى تستخدمها BACARDÍ ومنها الريادة المستمرة في تبني ممارسات بيئية جديدة وتنفيذها، مثل:
إنتاج الغاز الحيوي من خلال تنظيف مياه الصرف الصحي، والذي يُستخدَم بعد ذلك لتشغيل المعامل وتوليد الكهرباء، حيث يتم توليد أكثر من 60% من الطاقة اللازمة للمعامل بهذه الطريقة؛
نظام معالجة جديد يساعد في تنظيف الغاز الحيوي وتقليل التأثيرات البيئية؛
استعادة 95% من الحرارة المتولدة في أثناء صُنع المشروبات لتقليل الطاقة المطلوبة؛
تطوير مشروع جديد لامتصاص ثاني أكسيد الكربون الناتج واستخدامه لصناعة المشروبات الغازية في الجزيرة.
زراعة ورعاية حدائق المُلقِحات لدعم الحياة البرية المحلية في بورتوريكو. حصلت Bacardi على شهادة الحفاظ على البيئة من مجلس موائل الحياة البرية تقديرًا لالتزامها بالرعاية البيئي، وأُعيد اعتمادها مؤخرًا للمرة الثالثة تقديرًا لجهودها. وتظل المبادرة الوحيدة في الجزيرة التي تحصل على شهادة WHC؛
واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 161 لتأسيسها، ستزرع Bacardi 161 شجرة جوز هند في بورتوريكو هذا العام. ستساعد الأشجار في تجديد وحماية الشاطئ القريب من معمل BACARDÍ، وهي منطقة عانت من أضرار كبيرة بسبب الإعصار في السنوات الأخيرة.
تأسست Bacardi Corporation، وهي جزء من شركة Bacardi Limited، في بورتوريكو عام 1936، وهي تُصنع منذ ذلك الحين مشروبات مشهورة في كل أنحاء العالم. ويعد المعمل، الذي تم بناؤه عام 1958 على مساحة 127 فدانًا في مدينة كاتانو، أكبر معمل مشروبات فاخرة في العالم ويُعرف باسم "كاتدرائية رم".
تضيف Magaly Feliciano، مديرة الاستدامة العالمية: "باعتبارنا شركة مملوكة للعائلة، فإننا نتحمل مسؤولية كبيرة في حماية إرث الأجيال القادمة". "إن ما ننجزه اليوم سيساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة لشعبنا وكوكبنا."
وكجزء من برنامجها للمسؤولية المؤسسية، Good Spirited، وتماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وضعت Bacardi عددًا من الأهداف التي تلتزم بتحقيقها بحلول عام 2025. ومن هذه الأهداف العالمية، بالإضافة إلى التزام الشركة بالتخلص من استخدام البلاستيك بنسبة 100% بحلول عام 2030، ما يلي:
خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50% في مواقع إنتاج Bacardi؛
خفض استهلاك المياه بنسبة 25% في مواقع إنتاج Bacardi؛
تدبير المواد الخام ومواد التعبئة الرئيسية بشكل مستدام بنسبة 100%؛
عبوات المنتجات قابلة لإعادة التدوير 100%؛
المحتوى المعاد تدويره من مواد تغليف المنتج بنسبة 40%؛
صفر نفايات في مكب النفايات في كل مواقع إنتاج Bacardi.
تعرف على المزيد حول التزامات الشركة في مجال الاستدامة البيئية، وتفضل بزيارة الموقع:
نبذة عن Bacardi Limited
Bacardi Limited هي أكبر شركة مشروبات دولية مملوكة للقطاع الخاص في العالم، وهي تُنتج وتسوق المشروبات المعروفة على مستوى العالم. وتضم مجموعة علامات Bacardi Limited التجارية أكثر من 200 علامة تجارية واسم تجاري، مثل BACARDÍ®، وGREY GOOSE®، وPATRÓN®، وDEWAR'S®، وBOMBAY SAPPHIRE®، وMARTINI®، وCAZADORES®، وغيرها من العلامات التجارية الرائدة والناشئة مثل WILLIAM LAWSON'S® Scotch، وST-GERMAIN®، وERISTOFF®. وتأسست Bacardi Limited المملوكة للعائلة منذ أكثر من 161 عامًا في سانتياجو دي كوبا، وهي توظف حاليًا قرابة 9000 موظف، وتدير مصانع إنتاج في 10 دول، وتبيع علاماتها التجارية في أكثر من 160 سوقًا. تشير Bacardi Limited إلى مجموعة شركات Bacardi، بما في ذلك Bacardi International Limited. تفضل بزيارة الموقع أو تابعنا على LinkedIn أو Instagram .
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