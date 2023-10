شركة Sims Limited تطلق مجموعة تقارير الاستدامة لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Sims Limited (المدرجة في بورصة الأوراق المالية الاسترالية بالرمز: SGM )، إحدى الشركات الرائدة العالمية في مجال الاستدامة وتمكين الاقتصاد الدائري، عن نشر مجموعة تقارير الاستدامة للعام المالي 2023.

تُسجِّل مجموعة تقارير الاستدامة السنوية للشركة، والتي تتألف من تقرير المناخ وتقرير الاستدامة وكتاب البيانات، التقدم المُحرز في سبيل تحقيق ركائز الاستدامة الثلاث:



العمل بمسؤولية

إغلاق الفجوة عقد شراكات من أجل التغيير

صرَّح Stephen Mikkelsen ، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة Sims Limited قائلاً: "حققت الشركة على مدار العام أداءً قويًا نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بنا، بما في ذلك خفض انبعاثات الكربون مبكرًا بنسبة 23% بحلول عام 2025، مما أدى إلى خفض الانبعاثات بنسبة 32% عن السنة المالية 2020 بفضل الاستهلاك المتسارع للكهرباء المتجددة عبر عملياتنا العالمية". "لقد أحرزنا أيضًا تقدمًا كبيرًا في رأب الفجوة الخاصة بالمساواة في الأجور بين الجنسين وحققنا أداءً قياسيًا في مجال السلامة للسنة الثالثة تواليًا."

وخلال العام، نشرت شركة Sims Limited أيضًا تقريرها الأول عن الشفافية الضريبية، ملتزمة برؤية 40:40 للقيادة المتوازنة بين الجنسين بحلول عام 2030، وانتابتها حالة من السعادة باستقبال 50 طالبًا/متدربًا لبدء حياتهم المهنية في الاقتصاد الدائري، 40% منهم من النساء.

حازت إنجازات الشركة في مجال الاستدامة بالاعتراف والتقدير من خلال المؤشرات والتصنيفات الرائدة، مثل مؤشر FTSE4Good ، ومؤشر DJSI للاستدامة ، وقيادة CDP للمناخ ، وقائمة Financial Times لقادة المناخ في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023، وقائمة Newsweek للشركات الأكثر مسؤولية في أمريكا، وقائمة As You Sow Carbon Clean200 ، وقائمة Corporate Knights Global100 للشركات الأكثر استدامة.

تقوم شركة Sims Limited بإعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد، مما يؤثر بشكل إيجابي على البيئة، مع خلق قيمة لأصحاب المصلحة مسترشدة بهدفها المتمثل في إنشاء عالم خالٍ من النفايات للحفاظ على كوكبنا.

المجموعة الكاملة لتقارير الاستدامة متوفِّرة للعرض أو التنزيل على موقع الشركة الإلكتروني، .

