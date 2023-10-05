شركة Sims Limited تطلق مجموعة تقارير الاستدامة لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Sims Limited (المدرجة في بورصة الأوراق المالية الاسترالية بالرمز: SGM )، إحدى الشركات الرائدة العالمية في مجال الاستدامة وتمكين الاقتصاد الدائري، عن نشر مجموعة تقارير الاستدامة للعام المالي 2023.

تُسجِّل مجموعة تقارير الاستدامة السنوية للشركة، والتي تتألف من تقرير المناخ وتقرير الاستدامة وكتاب البيانات، التقدم المُحرز في سبيل تحقيق ركائز الاستدامة الثلاث:



العمل بمسؤولية

إغلاق الفجوة عقد شراكات من أجل التغيير

صرَّح Stephen Mikkelsen ، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة Sims Limited قائلاً: "حققت الشركة على مدار العام أداءً قويًا نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بنا، بما في ذلك خفض انبعاثات الكربون مبكرًا بنسبة 23% بحلول عام 2025، مما أدى إلى خفض الانبعاثات بنسبة 32% عن السنة المالية 2020 بفضل الاستهلاك المتسارع للكهرباء المتجددة عبر عملياتنا العالمية". "لقد أحرزنا أيضًا تقدمًا كبيرًا في رأب الفجوة الخاصة بالمساواة في الأجور بين الجنسين وحققنا أداءً قياسيًا في مجال السلامة للسنة الثالثة تواليًا."

وخلال العام، نشرت شركة Sims Limited أيضًا تقريرها الأول عن الشفافية الضريبية، ملتزمة برؤية 40:40 للقيادة المتوازنة بين الجنسين بحلول عام 2030، وانتابتها حالة من السعادة باستقبال 50 طالبًا/متدربًا لبدء حياتهم المهنية في الاقتصاد الدائري، 40% منهم من النساء.

حازت إنجازات الشركة في مجال الاستدامة بالاعتراف والتقدير من خلال المؤشرات والتصنيفات الرائدة، مثل مؤشر FTSE4Good ، ومؤشر DJSI للاستدامة ، وقيادة CDP للمناخ ، وقائمة Financial Times لقادة المناخ في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023، وقائمة Newsweek للشركات الأكثر مسؤولية في أمريكا، وقائمة As You Sow Carbon Clean200 ، وقائمة Corporate Knights Global100 للشركات الأكثر استدامة.

تقوم شركة Sims Limited بإعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد، مما يؤثر بشكل إيجابي على البيئة، مع خلق قيمة لأصحاب المصلحة مسترشدة بهدفها المتمثل في إنشاء عالم خالٍ من النفايات للحفاظ على كوكبنا.

المجموعة الكاملة لتقارير الاستدامة متوفِّرة للعرض أو التنزيل على موقع الشركة الإلكتروني، .

نبذة عن شركة Sims Limited

تأسست شركة Sims Limited في عام 1917، وتهدف إلى خلق قيمة من خلال استخدام الحلول الدائرية لتوفير مسارات لاقتصاد بانبعاثات كربونية أقل منخفضة. تُمكِّن شركة Sims Limited من خلال أقسام الأعمال الثلاثة لديها، خدمات دورة حياة المنتجات في Sims ، ومعادن Sims ، وتجديد الموارد في Sims ، إعادة استخدام الموارد الطبيعية المحدودة وتعزيز إزالة الكربون من سلاسل التوريد الخاصة بالعملاء، مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا وقابلًا للقياس للأفراد والمجتمعات والصناعات والحكومات. واستنادًا إلى هدفها المتمثل في إنشاء عالم خالٍ من النفايات للحفاظ على كوكبنا، تُعزِّز ركائز الاستدامة الثلاث لشركة Sims Limited، "العمل بمسؤولية، وإغلاق الفجوة، وعقد شراكات من أجل التغيير"، نهجها الاستراتيجي لإنشاء حلول جديدة ومبتكرة تجعل الموارد متوفِّرة للاستخدام في المستقبل وتقلل من الخسائر البيئية. يتم إدراج الأسهم العادية للشركة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX: SG ) ويتم تداول أسهم الإيداع الأمريكية الخاصة بها في السوق خارج البورصة في الولايات المتحدة (USOTC: SMSM ). للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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