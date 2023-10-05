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شوقر مامي احتواء مدفوع الثمن

10/5/2023 4:18:30 AM
(MENAFN- Al Watan) بعدما انتشر مصلطح ((شوقر دادي))، الذي يراد به وصف علاقة الرجل الغني كبير السن الذي ينفق أموالا طائلة على فتاة شابة تمثل عليه الحب وتستغله ماديًا، مستثمرة فارق السن بينها وبينه، والذي قد يصل أحيانًا إلى أن يكون في ضعف عمرها، بدأ مصطلح ((شوقر مامي)) يأخذ مساحاته من الانتشار، ويراد به التعبير عن حالة سيدة غنية تخطت الخمسين من عمرها تركز وقتها على الاهتمام بمظهرها، وترتبط بشاب وسيم يصغرها سنًا بسنوات كثيرة، وتتولى الإنفاق عليه.
ويرى كثيرون أن كلا المصطلحين تحولا في الآونة الأخيرة إلى أقرب ما يكونا ظاهرة انتشرت في مجتمعاتنا العربية، كما انتشرت عالميًا، كذلك من قبل الباحثين عن العلاقات المبنية على المصالح والمادة.
بذخ وإنفاق
مقابل ما تنفقه من تجاوزن الخمسين من أعمارهن على الملابس وتسريحات وقصات شعرهن والعطور والمكياج، في محاولة للظهور بمظهر مقبول أمام الشريك صغير السن، في الحالة التي يُطلق على وصف السيدة فيها ((شوقر مامي))، يوفر الشاب الصغير لتلك السيدة الاحتواء الذي تحتاجه، والذي ربما حرمت منه في شبابها أو مع زوج سابق لها انفصلت عنه.
وفي الوقت الذي يقدم فيه روح الشباب وحماستهم للعلاقة الزوجية، تقدم الزوجة كبيرة السن ما يغطي احتياجاته المالية وتغدق عليه الهدايا الثمينة.
ولا يشترط في العلاقة بين الطرفين على الرغم من شرعيتها أن تكون علنية، إذ يبقى هذا الارتباط سريًا في بعض الأحيان لاعتبارات عدة، منها مثلا أن تكون المرأة مطلقة، أو تأخرت في الزواج، ويكون الإعلان عن زواجها محرجًا لها في بعض الأحيان، أو قد يسبب لها مشاكل مع الأبناء أو إحراجًا أمام المجتمع.
قدرة مالية
يقول أحمد ((عاطل- من جنسية عربية)) إنه تزوج من سيدة أربعينية لا ترغب أن يعلم أهلها بزواجها، وهي مقتدرة ماليًا، بينما هو لا يستطيع الزواج بفتاة صغيرة في مثل سنه، كونه ما يزال عاطلا عن العمل، وغير قادر على توفير تكاليف الحفل وتجهيز البيت.
من جانبه، يوضح محمد ((عامل- من بلاد إسلامية)) أن مظهره اللائق جدًا كان سببًا في طلب سيدة خمسينية ((مريم- سيدة أعمال)) الزواج منه سرًا، وهو يسافر معها إلى بلاده لقضاء إجازات سعيدة، وهي تتكفل بكل المصاريف، فيما أسرت زوجته قائلة إنها تزوجت به ولم تعلن؛ لأن أسرتها لن توافق على زواجها منه، وقالت ((نسافر سويًا من حين لآخر، أو نذهب إلى أحد الفنادق هنا)).
احتياجات نفسية وجسدية
يقول استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال الطويرقي، لـ((الوطن)) إنه قد يكون للسيدة احتياجات نفسية وجسدية، وقد ترغب برجل يحتويها عاطفيًا ويشعرها بأنوثتها، لا سيما إذا كانت لديها رغبة في إرضاء الغريزة، وقد تكون قد طلقت عدة مرات أو لم تتزوج وهي لا تزال ترغب في وجود رجل في حياتها، مع تمتعها بالمال والكماليات للإنفاق عليه، خاصة مع ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع، وزيادة معدل الطلاق.
وعن الآثار السلبية لهذا النوع من الزواج، يقول ((عادة لا تظهر سلبيات لهذا الزواج أمام المجتمع نظرًا لأن هذه العلاقة الزوجية عادة ما تكون مخفية وسرية، رغم أنها بالحلال، لكن خشية السيدة من أبنائها أو أسرتها التي قد تعارض هذا الزواج يجعلها تتكتم على الأمر)).
زواج غير نظامي
يبين المحامي، المستشار القانوني معتز طلعت ناقرو، أن معظم حالات هذا الزواج غير نظامية، رغم ما يعرف عنه بأنه جائز شرعًا، حيث يجب أن يوثق العقد في وزارة العدل، وإلا يتسبب الأمر في حدوث مشكلات عدة، منها إذا أرادت الزوجة الطلاق ورفض الزوج، فهنا لن تستطيع الطلاق أو القيام بالخلع إلا بعد أن ترفع طلبًا لوزارة العدل من أجل توثيق الزواج رسميًا، ومن ثم تبدأ في إجراءت الطلاق إن تمكنت أو الخلع.
شوقر مامي مصطلح يتم تداوله بكثرة خصوصًا على وسائل التواصل. يقصد به السيدة التي تخطت الـ50 من عمرها، والتي تهتم بمظهرها وجمالها. يقصد به الخمسينية التي تنفق كثيرًا من الأموال على حبيب أو زوج يصغرها كثيرًا في السن. شوقر دادي يراد به كبير السن الذي يتمتع بالمال والشكل الجذاب والمستوى الاجتماعي العالي.
يوصف به الرجل الكبير الذي ينفق على شابة صغيرة يربطه بها حب أو زواج.

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