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الكويت ترحب برغبة السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

10/5/2023 4:18:29 AM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس عن ترحيب دولة الكويت برغبة المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها تأييد دولة الكويت التام لمساعي السعودية الشقيقة وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شاملة تمكنها من تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الدولية

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