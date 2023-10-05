الكويت ترحب برغبة السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

(MENAFN
- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس عن ترحيب دولة الكويت برغبة المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها تأييد دولة الكويت التام لمساعي السعودية الشقيقة وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شاملة تمكنها من تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الدولية
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