ويسترن يونيون تُسهّل التحويلات المالية الدولية والتبرعات لضحايا زلزال المغرب

(MENAFN
- Edelman) إلغاء الرسوم على التحويلات المالية للعملاء الراغبين بالتبرع لدعم جهود الإغاثة في المغرب
الدار البيضاء، 4 أكتوبر 2023 - أعلنت ويسترن يونيون، اليوم، أنه يمكن للعملاء الآن استخدام خدمات تحويل الأموال الدولية لإرسال التبرعات مباشرة إلى صندوق الحكومة المغربية الخاصّ بدعم ضحايا الزلزال وجهود الإغاثة.
التبرعات
استجابة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز في المملكة المغربية بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، أنشأت الحكومة المغربية صندوقا خاصًا يحمل الرقم 126 في إطار جهودها الوطنية لتنفيذ تدابير الطوارئ.
ويمكن للمستهلكين في جميع أنحاء العالم الآن التبرع مباشرة لهذا الصندوق عبر خدمات تحويل الأموال من ويسترن يونيون لدعم ضحايا الزلزال وجهود الإغاثة. ويمكن الوصول إلى تفاصيل حساب الصندوق الخاص هنا .
تحويلات مالية بدون رسوم
وكما تم الإعلان في 13 سبتمبر، سيتم إلغاء الرسوم على التحويلات المالية إلى المغرب، والتي تشمل التبرعات المقدمة للصندوق الخاص، بالإضافة إلى التحويلات المالية للعملاء عبر الحسابات المصرفية، كي يتمكنوا من إرسال الأموال لدعم أهاليهم وأحبائهم في المغرب.
يُطبق إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة إلى المغرب عبر خدمات ويسترن يونيون في شبكتها العالمية من خلال جميع القنوات الرقمية ومكاتب التجزئة وفروع الوكلاء المتاحة، والتي تتوفر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2023.
وقال محمد التهامي الوزاني، رئيس منطقة أفريقيا في ويسترن يونيون: "يسعدنا أن نشهد تسارع جهود الإغاثة في المغرب، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز والمناطق المجاورة لها. ومع تواصل جهود الدعم والإغاثة في البلاد، ينبغي علينا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات، الاستمرار بمدّ يد العون لدعم هذه الجهود. وفي هذا الإطار، يسعدنا الإعلان عن تضامننا مع الشعب المغربي، انطلاقًا من إدراكنا لرغبة عملائها حول العالم بالتبرع لدعم ضحايا الزلزال وعمليات الإغاثة. ونأمل أن تساهم مبادرة شبكة ويسترن يونيون العالمية الواسعة في إلغاء الرسوم على التحويلات المالية إلى المغرب بتمكين عملائنا من إتمام تحويلاتهم بسهولة وثقة"
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