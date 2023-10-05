غانتس يلتقي سوليفان بالبيت الأبيض في ظل السعي لصفقة مع السعودية

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض/PNN- وصل رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، عضو الكنيست بيني غانتس، إلى واشنطن، أمس الأربعاء، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، والتقى مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض.

وجاء في بيان صادر عن غانتس، اليوم الخميس، أنه بحث مع سوليفان "في دفع المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل، توسيع دمجها في المنطقة، ومواجهة التهديد الإيران وأذرع إيران في الشرق الأوسط".

وتأتي اللقاءات التي عقدها غانتس في البيت الأبيض في ظل سعي إدارة بايدن إلى دفع صفقة "أمنية – عسكرية مع السعودية تشمل اتفاق تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل.

وتأمل إدارة بايدن بأن يلقى اتفاق التطبيع تأييدا واسعا في المؤسسة السياسية الإسرائيلية، بما يشمل أحزاب المعارضة، خاصة في حال شمل ما تزعم إسرائيل أنها "تنازلات" ستقدمها للفلسطينيين، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.

وكرر غانتس التصريح بأن كتلته في الكنيست ستصوت إلى جانب اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية، من دون الانضمام إلى حكومة نتنياهو. وقال غانتس في هذا السياق، الشهر الماضي، إن "أي اعتبار سياسي لن يتغلب على مصالح دولة إسرائيل الإستراتيجية".

وكان رئيس المعارضة، يائير لبيد، قد زار واشنطن قبل عدة أسابيع، وأعلن خلال محادثات مع مسؤولين في إدارة بايدن وبتصريحات علنية أنه سيعارض اتفاق تطبيع يشمل موافقة أميركية على تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية.

واستاء البيت الأبيض من موقف لبيد، خاصة لأنه عبر عنه أمام أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يحتاج بايدن إلى دعمهم من أجل المصادقة على الصفقة مع السعودية.