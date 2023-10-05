أبو ردينة: اقتحام المستعمرين للقدس القديمة لن يعطي الشرعية للاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام المستعمرين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنا مع عمليات القتل اليومية، لن يعطي الشرعية للاحتلال.
وأضاف أبو ردينة أن الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار.
وقال الناطق باسم الرئاسة، إن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير تتحمل مسؤوليته الإدارة الأميركية بصمتها عن هذه الجرائم، واكتفائها ببيانات الإدانة، دون أي فعل على الأرض لوقف هذا التصعيد.الإسرائيلي الخطير.
ودعا الإدارة الأميركية إلى التدخل فورا بخطوات عملية على الأرض للجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل فوات الأوان.
وشدد أبو ردينة على أن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
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