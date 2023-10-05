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أبو ردينة: اقتحام المستعمرين للقدس القديمة لن يعطي الشرعية للاحتلال

10/5/2023 4:15:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام المستعمرين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنا مع عمليات القتل اليومية، لن يعطي الشرعية للاحتلال.

وأضاف أبو ردينة أن الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار.

وقال الناطق باسم الرئاسة، إن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير تتحمل مسؤوليته الإدارة الأميركية بصمتها عن هذه الجرائم، واكتفائها ببيانات الإدانة، دون أي فعل على الأرض لوقف هذا التصعيد.الإسرائيلي الخطير.

ودعا الإدارة الأميركية إلى التدخل فورا بخطوات عملية على الأرض للجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل فوات الأوان.

وشدد أبو ردينة على أن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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