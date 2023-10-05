Thursday, 05 October 2023 12:26 GMT

الأسرى يشرعون بإغلاق كافة الأقسام داخل السجون اسنادا للمضرب الفسفوس

10/5/2023 4:15:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسرى في سجون الاحتلال يستأنفون اليوم خطواتهم الاحتجاجية، بإغلاق الأقسام، كخطوة أولى ردًا على الحملة والعدوان التي بدأت إدارة السّجون بشنه على الأسرى منذ أسبوع، والذي يأتي امتدادًا للعدوان المستمر على الأسرى، والذي تصاعد منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة الفاشية، ووزيرها الفاشي (بن غفير) سدة الحكم.

وكانت اللجنة الوطنية يوم أمس قد أصدرت بيانًا، قالت فيه: "لن نُسلِّم ولن نقبل بأن يتم اتخاذ أي إجراء بحقنا على خلفية حدث مفتعل لفرض واقع جديد يمس جوهر حياتنا أو جوهر قضيتنا."

واعتبرت اللجنة أن عملية الاستعراض الجبانة التي قام بها الوزير الفاشي (بن غفير) في سجن جلبوع: "تدلل على محاولاته البائسة لزيادة رصيده السياسي على حساب كرامتنا وحقوقنا الأساسية، وسيدرك هذا الأرعن مدى حماقته في قابل الأيام."

وكان المعتقلون الإداريون يوم أمس قد نفّذوا إضرابًا عن الطعام ليوم واحد، إسنادًا لرفيقهم الأسير كايد الفسفوس الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (64) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

يمكنكم متابعة آخر أخبار الأسرى في سجون الاحتلال عبر المنصات الخاصة بجمعية نادي الأسير الفلسطيني.


MENAFN05102023000205011050ID1107194403

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث