الأسرى يشرعون بإغلاق كافة الأقسام داخل السجون اسنادا للمضرب الفسفوس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسرى في سجون الاحتلال يستأنفون اليوم خطواتهم الاحتجاجية، بإغلاق الأقسام، كخطوة أولى ردًا على الحملة والعدوان التي بدأت إدارة السّجون بشنه على الأسرى منذ أسبوع، والذي يأتي امتدادًا للعدوان المستمر على الأسرى، والذي تصاعد منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة الفاشية، ووزيرها الفاشي (بن غفير) سدة الحكم.

وكانت اللجنة الوطنية يوم أمس قد أصدرت بيانًا، قالت فيه: "لن نُسلِّم ولن نقبل بأن يتم اتخاذ أي إجراء بحقنا على خلفية حدث مفتعل لفرض واقع جديد يمس جوهر حياتنا أو جوهر قضيتنا."

واعتبرت اللجنة أن عملية الاستعراض الجبانة التي قام بها الوزير الفاشي (بن غفير) في سجن جلبوع: "تدلل على محاولاته البائسة لزيادة رصيده السياسي على حساب كرامتنا وحقوقنا الأساسية، وسيدرك هذا الأرعن مدى حماقته في قابل الأيام."

وكان المعتقلون الإداريون يوم أمس قد نفّذوا إضرابًا عن الطعام ليوم واحد، إسنادًا لرفيقهم الأسير كايد الفسفوس الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (64) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

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