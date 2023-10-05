تصريح المدير العام بمناسبة يوم المعلم العالمي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أهمية دور المعلم ومساهمته الفاعلة في نهضة المجتمعات وتقدمها، لافتة إلى الرسالة النبيلة التي يحملها ويشارك من خلالها في بناء وتنشئة الأجيال التي تبني المستقبل. وقالت: "المعلم ركيزة أساسية تقوم عليها المنظومة التعليمية، ومنبع للقيم والمبادئ الإنسانية التي تعزز الإيجابية في نفوس الطلبة وترفع مستوى وعيهم، وقوة إبداعية تساهم في إلهامهم وتوسيع آفاقهم المعرفية"، مشيرة إلى تكامل الأدوار بين المعلمين والمؤسسات الثقافية في دعم المواهب، ومؤكدةً حرص "دبي للثقافة" على تعزيز وتهيئة البيئة المناسبة وخلق منصات إبداعية مبتكرة مستدامة، قادرة على دعم وتمكين الموهوبين، وهو ما يمثل إحدى الممكنات الاستراتيجية وأولويات الهيئة القطاعية وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تطلعات دبي ورؤاها الطموحة كحاضنة للمواهب.
وأشادت بدري بمبادرات الدولة التي تحتفي بالمعلم وتضيء على دوره وتأثيره الإيجابي في عملية التنمية والتطوير المجتمعي، منوهةً إلى أنه كان وسيبقى دائماً رمزاً للعطاء وحاملاً لشعلة العلم، لأجيال تشق طريقها نحو المستقبل.
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