مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر، تدعو القيادات الدولية الشابة للتقدم إلى برنامج السفراء

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 04 أكتوبر 2023: أعلنت مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر، عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج "سفراء مناظرات الدوحة"، أمام الطلاب في قطر وحول العالم وغيرهم من الشباب المتحمسين لحل القضايا العالمية الأكثر تعقيدًا.
والجدير بالذكر أن برنامج السفراء هو من تنظيم مناظرات الدوحة، التي تنتج برامج ومحتوى تفاعليًا يساعد الناس على تقريب وجهات النظر وبناء التوافق وإيجاد حلول للقضايا العالمية الملحّة. من خلال البرنامج، يتعلم القادة الطموحون من جميع أنحاء العالم مهارات متطورة في التواصل وحل النزاعات من خبراء دوليين وقادة المجتمعات المحلية عبر مناقشة مسائل معقدة، مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منظور يركز على الحلول.
في الفترة الممتدة من 17 يناير إلى 27 مارس 2024، سيحضر السفراء جلسات افتراضية أسبوعية يوجهها خبير التيسير، الدكتور براندون فيردرر، وغيره من المحاضرين الدوليين، ليتعلموا كيفية قيادة المناقشات متعددة الثقافات وإقامة علاقات جيدة مع القادة الشباب الآخرين من جميع أنحاء العالم.
خرجت مجموعة سفراء خريف 2022، التي مثلت 17 دولة عبر خمس قارات، برؤية ثاقبة واحترام لوجهات النظر العالمية المتنوعة لأقرانهم.
وتقول السفيرة المقيمة في الدوحة، جناتول ماوا: "لقد استكشفت العديد من القصص والثقافات والبلدان المختلفة من غرفة الجلوس في بيتي. لم أتوقع أبدًا دمج ما ناقشناه، وجميع الأدوات والنصائح والمهارات في المناقشات خارج جلساتنا. كنت أستخدم هذه الأدوات لفهم وجهات نظر مختلفة، وإبداء فضول حقيقي وإيجاد أرضية مشتركة بشكل لا شعوري في أحاديث العشاء اليومية. إنه لأمر رائع."
كما أن اكتساب مهارات التواصل بين الثقافات أثار تصميم بعض السفراء على إنشاء مجموعات حوارية خاصة بهم. وفي هذا الإطار، يخطط الطالب من جامعة نيجيريا شيميرميز كوزماس أوفوروم لاستضافة مناظراته الخاصة مع أعضاء اللجنة الطلابية وجمهور نشط يساهم بالتعليقات والأسئلة. وقال: "إن الهدف هو تشجيع الحوار والمحادثات بين الأشخاص الذين لم يكونوا ليتفاعلوا مع بعضهم. أعتقد أن هذه طريقة بسيطة لكنها قوية بما يكفي لإحداث تغيير مجتمعي."
ويستمر خريجو البرنامج بالانخراط النشط مع مناظرات الدوحة، ويمثلون المنظمة في الفعاليات والمشروعات رفيعة المستوى. في عام 2022، كان خمسة سفراء سابقون، من بينهم الطالبان القطريان، كلثم الفخرو وصلاح محمود، جزءًا من الجمهور على خشبة المسرح في حوار مفتوح عقدته مناظرات الدوحة مع ملالا يوسفزاي، حيث طرحوا أسئلة على الناشطة الشهيرة حول تعليم الفتيات في أفغانستان. وقدمت ماوا، إلى جانب زملائها السفراء المقيمين في قطر، نور الكواري و نورا المسند وأينا كاسترو وأحمد دانيال وإسراء فزولاج وفاطمة نزار وسميرة ساعاتي، عرضًا بعنوان: "الحوار يؤدي إلى تغيير اجتماعي إيجابي" في مهرجان الجيل المبهر 2022.
وقال أمجد عطا الله، المدير الإداري لمناظرات الدوحة إنه "منذ انطلاقه في عام 2021، عكس لنا برنامج السفراء مدى شغف الأجيال الشابة بحل مشاكل العالم ومدى استعدادهم وحرصهم على تعلّم مجموعة المهارات الضرورية للتواصل باحترام، وإيجاد أرضية مشتركة من شأنها أن تدفعهم إلى الأمام. ولا شك أن المجموعة الجديدة ستحذو حذوهم."
يشار إلى أن برنامج سفراء مناظرات الدوحة يجري وضعه بالشراكة مع "شيرد استدويوز" (Shared Studios)، وهي شركة ناشئة عالمية هادفة تستخدم تقنية مبتكرة لتعزيز العلاقات وتمكين التعاون في أي مكان في العالم.
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