أسواق القمح العالمية تتدهور بسبب انخفاض قيمة الدولار وتراجع أسعار الحبوب

(MENAFN
) شهدت أسواق القمح العالمية تدهوراَ في بورصة شيكاغو نتيجة انخفاض قيمة الدولار بمعدل 0.25 بالمئة أمام العملات الرئيسية. وفقًا لموقع قناة "صدى البلد"، تراجعت أسعار القمح على مستوى العالم بنسبة تقدر بـ 1.67 بالمئة، ما يعادل تقريباً 9 دولارات، حيث وصل سعر البوشل إلى 559 دولاراً. كما شهدت أسعار الذرة تراجعاً بنسبة 0.31 بالمئة، ما يعادل حوالي 1.50 دولار، حيث بلغ سعر البوشل 486 دولاراً.
كما كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا في وقت سابق، عن قائمة البلدان الخمسة الأكثر طلباً للحبوب الروسية في شهري تموز وآب الماضيين. وقد شهدت القائمة تواجد ثلاث دول عربية بين الدول الخمس الأعلى طلباً للحبوب الروسية. وكانت السعودية في الصدارة بزيادة نسبتها 87 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، حيث بلغت كمية الحبوب التي تم شراؤها حوالي 1.323 مليون طن، ما يقرب من ضعفي ما تم شراؤه في نفس الفترة من العام السابق والذي كان يبلغ 704 ألف طن.
كذلك جاءت مصر في المركز الثاني اذ زادت مشترياتها بنسبة 12.1 بالمئة لتصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة بـ 1.145 مليون طن في العام السابق. وشهدت القائمة دخول ليبيا بعدما ارتفعت مشترياتها من الحبوب الروسية بثلاثة أضعاف لتصل إلى 878 ألف طن بعدما كانت حوالي 289 ألف طن في نفس الفترة من العام السابق.
في حين احتلت تركيا المركز الثالث بعد تخفيض وارداتها بنسبة 6.7 بالمئة لتصل إلى 1.283 مليون طن بعدما كانت تشتري نحو 1.376 مليون طن. أما إيران فجاءت في المركز الرابع حيث انخفضت مشترياتها إلى 1.127 مليون طن، وهو أقل بنسبة 22.6 بالمئة أمام العام السابق حيث كانت 1.456 مليون طن.
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