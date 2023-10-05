عوائد الإعلانات تنخفض على منصة إكس بمعدل 55 بالمئة بسبب التغييرات بعد استحواذ ماسك

(MENAFN
) انخفضت عوائد الإعلانات الشهرية على منصة التواصل الاجتماعي إكس بنسبة تصل إلى 55 بالمئة على الأقل على أساس سنوي منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة في تشرين الأول من العام الماضي. تشهد الشركة جهودًا كبيرة لاستعادة بعض معلنيها بعد تغييرات ماسك المستمرة على المنصة. عوامل مثل هذه التغييرات تثير قلق العلامات التجارية المعلنة على المنصة.
كما من المتوقع أن تلتقي الرئيسة التنفيذية لإكس، ليندا ياكارينو، مع المصارف التي شاركت في تمويل استحواذ ماسك على المنصة لعرض خططها الأعمال.
كذلك وفقًا لشركة جايدلاين، التي تتخصص في تحليلات الإعلانات وتتبع بيانات الإنفاق على الإعلانات من وكالات الإعلان الكبرى، فإن عوائد الإعلانات في الولايات المتحدة هبطت بنسبة 78 بالمئة في كانون الأول السابق أمام الشهر ذاته من سنة 2021. وهذا يمثل أكبر تراجع شهري تم تسجيله منذ الاستحواذ. وفي شهر آب، انخفضت عوائد الإعلانات بنسبة 60 بالمئة على أساس سنوي، وهي أحدث بيانات متاحة من جايدلاين.
في حين يُذكر أن شركة إكس رفضت التعليق على هذه البيانات المقلقة. واعترف إيلون ماسك في وقت سابق بأن عوائد المنصة تأثرت وألقى باللوم على نشطاء مجموعة مكافحة التشهير بشكل كبير على تراجع عوائد الإعلانات. وفي الشهر الماضي، اتهم (رابطة مكافحة التشهير) بأنها العامل الرئيسي وراء انخفاض عوائد الإعلانات في الولايات المتحدة بنسبة 60 بالمئة، ولكنه لم يقدم إطار زمنيًا محددًا لهذا التأثير.
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