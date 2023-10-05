أوروبا تسعى لتحقيق استقلالها من الوقود الأحفوري بتكلفة تبلغ 2.1 تريليون دولار بحلول 2040

(MENAFN
) أظهر بحث جديد أن أوروبا قد تكون قادرة على التخلص تمامًا من الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء مجال طاقة مستدام ذاتي من خلال استثمار ما يقارب تريليوني يورو (حوالي 2.1 تريليون دولار) في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها بحلول سنة 2040. هذا ولفت البحث، الذي قام به معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى استثمارات سنوية تبلغ حوالي 140 مليار يورو حتى سنة 2030، تليها استثمارات سنوية تقدر بحوالي 100 مليار يورو في العقد التالي لتحقيق هذا الهدف الطموح.
كما من المتوقع أن يتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات نحو توسيع مزارع الرياح البرية، ولكن مصادر طاقة أخرى مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية ستلعب دورًا رئيسياَ في توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة حصريًا ببدء سنة 2030.
كذلك بلفت البحث إلى أن هذا الانتقال إلى الطاقة المتجددة سيتطلب تحولًا شاملًا في نظام الطاقة، بما في ذلك استبدال مصادر الطاقة الحالية مثل الذهب الأسود والغاز في توفير الحرارة بمصادر طاقة متجددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة تعتبر ضرورية للانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وصديق للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك في إطار الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
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