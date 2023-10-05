أسعار الذهب تواصل انخفاضها إلى مستويات 7 شهور بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 4 تشرين الأول، شهدت أسعار الذهب استمرارًا في التراجع، حيث اتجهت نحو أقل مستوياتها في 7 شهور، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة. انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة لتبلغ 1819 دولارًا للأونصة حتى الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 1835.50 دولار.
كما شهدت أسعار الذهب انخفاضًا لسابع جلسة على التتابع في الجلسة السابقة، حيث وصلت إلى أقل مستوى لها منذ آذار عند 1813.90 دولار، وذلك بفعل ارتفاع قيمة الدولار، الذي تم دعمه بالتقارير التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة خلال شهر آب.
كذلك صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية ذات العشر أعوام إلى أكبر مستوى لها في 16 سنة، مما أثر سلبًا على الطلب على الذهب الذي لا يحمل عائدًا.
في حين يُعتبر ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات علامة على نجاح سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التشديد النقدي. وقد ضغط هذا الارتفاع على العديد من المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأميركية، حيث انخفضت أسعار الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 21.03 دولار للأوقية، وسجلت أدنى مستوى لها منذ نصف آذار في الجلسة الماضية.
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