بعد أخطائها في نشيد العراق.. شذى حسون ترد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرجت الفنانة العراقية شذى حسون عن صمتها عقب تعرضها لعاصفة من الانتقادات والسخرية بعدما أخطأت في كلمات النشيد الوطني العراقي "موطني"، واستخدمت كلمات أخرى مختلفة.



شذى وخلال افتتاح الدورة الأولى من "مهرجان العراق الدولي" بصفتها رئيسته، أدت النشيد الوطني العراقي، فقالت: "هل أراك ناعماً منعماً.. وسالماً مكرماً" بدلاً من "سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً"، كما استبدلت: "الجلال والجمال والسناء والبهاء"، بـ "الجلال والسناء والبهاء والدلال".

وردت الفنانة على الهجوم بأن المهرجان أخذ منها أربعة أشهر عمل، كما لم تنم أو تأكل في آخر أسبوع، وكانت تحت ضغط كبير، ورهبة وخوف وإرهاق وإرباك، وهمّها الوحيد تقديم صورة جميلة عن بلدها أمام العرب، وفي النهاية كلنا خطّاؤون.



وكانت شذى قد تصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع من المهرجان يوثق وقوعها في الخطأ خلال غناء النشيد الوطني الذي جاء بالتزامن مع اليوم الوطني العراقي، ووصفوا ما حدث بالمهزلة.



في المقابع دافع عنها البعض، مستهجنين الهجوم الواسع الذي تعرضت له الفنانة، مشيرين إلى أن الجميع معرّضون للوقوع في أخطاء.



فوشيا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة