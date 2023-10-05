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الخرابشة: الأردن يستورد من مصر 35 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً

10/5/2023 3:14:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الأردن يستورد من مصر 35 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.


وقال الخرابشة، في تصريحات لقناة عربية CNBC، على هامش مؤتمر أديبيك في أبوظبي، إن استيراد هذه الكميات تأتي بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ومصر.


وأشار إلى أن الأردن يعتزم زيادة إنتاج الزيت الصخري بحقل الريشة الغازي لـ 200 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2030، مؤكداً أن المملكة تسعى للتحول الأخضر و الاستثمار بالطاقة النظيفة.


وأضاف أن قطاع التعدين يعتبر قيمة مضافة لاقتصاد الأردن، وأنه بحسب رؤية التحديث الاقتصادي، ساهم قطاع التعدين بـ 700 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي ويمكن أن يتضاعف 3 مرات عام 2033.

MENAFN05102023000208011052ID1107194173

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