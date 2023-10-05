ميشال فاضل يكشف مصير ألبوم كاظم الساهر الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الموزع الموسيقي ميشال فاضل أن ألبوم الفنان كاظم الساهر الجديد بات جاهزًا، إلا أنه بانتظار إعلان شركة الإنتاج لساعة الصفر من خلال اختيار الوقت المناسب لإطلاقه، واعتماد السياسة الترويجية الملائمة له.



وكشف فاضل، أن الألبوم يتضمن 12 أو 13 أغنية اختارها "الساهر" من بين 25 أغنية جميعها باللهجة البيضاء، ويؤدي خلالها كلمات الشاعرين نزار قباني، وكريم العراقي.



وعلّق "فاضل" على هامش تكريمه في مهرجان العراق الدولي عن مجمل مسيرته الفنية: "الألبوم يستحق الانتظار، خاصة أن أغاني كاظم تبقى مدى الحياة".



وبشأن توجهه لإطلاق ألبوم غنائي من توزيعه، وموسيقى الفنان كاظم الساهر، قال فاضل: "العمل جارٍ على إطلاق الألبوم مع بداية السنة الجديدة، وسيحمل عنوان "ميشال فاضل يعزف كاظم الساهر"، ويتضمن 10 معزوفات جرى الانتهاء من تجهيز 5 منها.

برس بي

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