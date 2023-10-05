وزارة المياه: 75 مليون م3 حجم تخزين سدود المملكة بنسبة 26%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري أن تخزين السدود في المملكة بلغ حتى اليوم الخميس، 75 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26%، مقارنة مع 31 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 11% العام الماضي لنفس الفترة.

وقالت الوزارة إن اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة السدود وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري القادم 2023/2024 أصدرت تقريرها والمتضمن توصيتها بجاهزية هذه المنشآت المائية الحيوية للتعامل مع الموسم المطري القادم بعد ان قامت اللجنة بزيارة جميع مواقع السدود الرئيسية في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها.



ونوهت أن المياه المخزنة في السدود تعد المصدر الأساسي لري المزروعات في المملكة، بالإضافة إلى رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، مؤكدة أن كوادرها الفنية المختصة تتابع تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية لها.



وقد قامت اللجنة بأعمال الكشف الميداني التي قام بها فريق فني وطني متخصص وكذلك أعمال الفرق الفنية الخاصة التي قامت بالكشف واجراء مسوحات لمجاري الأودية القريبة من تلك السدود للتأكد من فعالية أدائها وجاهزيتها في المواسم المطرية والفيضانات ومراقبة تصرف السدود ومتابعة قراءات كافة الأجهزة والقياسات الخاصة بتصريف المياه وتحليلها ودراستها والتعاون مع مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مركز الوزارة وكذلك مركز إدارة الازمات والجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالعمل على إسالة المياه من السدود لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة عند الحاجة وإعداد الموازنات المائية لجميع السدود بشكل دوري (يومي، شهري، سنوي) والتي تتضمن كمية المياه المتدفقة الداخلة والمياه الخارجة من السدود، والفاقد وكمية المياه المخزنة فيها، وكمية المياه المسالة من السدود عند الطلب.



وقد أصدر وزير المياه والري تعليماته الى كافة العاملين في قطاع المياه بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ أو فيضانات لمياه الأمطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري القادم وتجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول.