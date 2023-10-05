استشهاد شابين متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال في طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد اليوم الخميس، شابان متأثرين بجروحهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية شوفة، جنوب طولكرم.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).



وقالت مصادر في طولكرم، إن الشهيدين عطا وفارس استُشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية شوفة، وهما من مخيم طولكرم، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق المدينة.



وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.



وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بوصول إصابتين برصاص الاحتلال أحدهما بالكتف، والآخر بالبطن، حالتهما مستقرة.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأخير الدوام المدرسي في مدارس المدينة وضواحيها حتى الساعة التاسعة حفاظا على أرواح الطلبة.



وفا