'آيفون 15' يخيّب الآمال.. فهل يتم سحبه من الأسواق؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم مضي أقل من شهر على إصداره، يواجه هاتف "آيفون 15" خطر سحبه من الأسواق بعد أن واجه العديد من المستخدمين مشكلات كثيرة فيه.



وعلى الرغم من الإشادة بالتصميم الأنيق والمحسّن للهاتف الجديد، إلا أن هناك تأكيدات شبه رسمية من الشركة بالخلل الذي فيه.

مشاكل "آيفون 15":

1 - البطارية: أبرز مشاكل "آيفون 15" أن بطاريته لا تدوم طويلا كما كان متوقعا.

2- مشاكل في السخونة: لاحظ بعض المستخدمين أن الهاتف يسخن بسهولة، خاصةً عند اللعب أو تسجيل مقاطع الفيديو.

3 - مشاكل في الكاميرا: واجه بعض المستخدمين معضلة في التركيز التلقائي أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.



وأدت هذه المشاكل إلى مطالبة البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بسحب الهاتف من الأسواق، وقام البعض بمراسلة شركة "أبل"، فيما رفع البعض الآخر دعاوى قضائية ضد الشركة زعموا فيها أن الجهاز فيه عيوب تصنيعية.

ردّ الشركة

في سبتمبر 2023، أعلنت شركة "أبل" عن نيتها سحب هاتف "آيفون 15" من الأسواق بسبب مشاكل في البطارية والسخونة والكاميرا. وقد أثارت هذه الأخبار ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا، حيث تعد شركة "أبل" واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم.



واعترفت شركة "أبل" بوجود هذه المشاكل، وتعهدت بإصلاحها. وأصدرت الشركة تحديثًا للبرامج لتحسين أداء البطارية، وتقليل سخونة الهاتف، كما وفرت الشركة خدمة إصلاح مجانية للمستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الكاميرا.

فوشيا

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