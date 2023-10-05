جامعة بيت لحم تختتم احتفالات اليوبيل الذهبي على تأسيسها بتدشين مبنى جديد للطلاب والزوار

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN/ اختتمت جامعة بيت لحم احتفالاتها بمرور خمسين عامًا على تأسيسها بتدشين مبنى جديد للطلاب والزوار في الحرم الجامعي.وبهذه المناسبة نظمت الجامعة احتفالا كبيرًا بحضور رسمي وشعبي ودولي في ساحة مبنى الالفية في الجامعة صباح يوم الأحد الأول من تشرين الأول 2023.

افتتح الاحتفال بقداس لمباركة هذه المناسبة في كنيسة الطفل الإلهي في الجامعة حضره عدد من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة، بالإضافة الى إدارة الجامعة وأعضاء من مجلس الأمناء العالمي ومجلس الأمناء المحلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة جامعة بيت لحم في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة على عدد من أصدقاء الجامعة والمانحين وممثلين عن المؤسسات المحلية والرسمية.

وتلا القداس مراسم تدشين مبنى الطلاب والزوار الجديد والذي حمل اسم“مركز جورجيت سلامة” تخليدًا لذكرى المرحومة جورجيت سلامة والتي تبرع ابنها غسان سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جامعة بيت لحم بجزء كبير من تكلفة إنشاء المبنى وتجهيزه.



وأعلن الأب الدكتور إياد الطوال، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة والذي تولى عرافة الحفل عن بدء مراسم التدشين مرحبًا بالحضور ودعا للوقوف دقيقة صمت اجلالا واحترامًا لشهداء فلسطين تلاها عزف النشيد الوطني الفلسطيني من قبل مجموعة الكشافة. ثم رحب الأخ الدكتور بيتر براي، نائب الرئيس الأعلى للجامعة بضيوف الجامعة وأصدقائها، وتحدث عن المبنى الجديد الذي سيضم مكانًا مخصصًا لاستقبال زوار الجامعة وضيوفها ومكانًا مخصصًا لطلبة الجامعة لممارسة الرياضة.

كما شكر الأخ براي جميع الداعمين لجامعة بيت لحم وخص بالذكر عائلة سلامة وجورج فلتن الذي ساهم في تمويل ملعب كرة السلة الذي أقيم على سطح المبنى، بالإضافة الى الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي التي مولت جزء من المبنى أيضًا.



ثم تحدث البروفيسور بارت مكجاتريك، رئيس مجلس الأمناء العالمي مهنأً جامعة بيت لحم بمرور خمسين عامًا على تأسيسها منذ العام 1973. فقد أكد البروفيسور مكجاتريك على أن هذا المبنى سيكون إضافة إيجابية للجامعة وان تدشين هذا المبنى اليوم يعطينا فرصة للاطلاع على المساهمة الهامة التي تقدمها جامعة بيت لحم للمجتمع الفلسطيني من خلال التعليم العالي، مؤكدًا أن جامعة بيت لحم هي نبع أمل يغذي واحات السلام في فلسطين. وشكر مكجاتريك الأخ بيتر براي على 15 عامًا من العطاء في جامعة بيت لحم، حيث سينهى الأخ براي خدماته في نهاية هذا العام 2023، متمنيًا التوفيق للأخ هيرنان هيكتور جونزاليس من دولة الباراغواي والذي سيتسلم مهام منصبه في بداية العام 2024.

ثم قام القاصد الرسولي في القدس، الرئيس الأعلى لجامعة بيت لحم، رئيس الأساقفة أدولفو تيتو إيلانا بتلاوة الصلاة على المبنى الجديد وحيث قام الأخ بيتر براي وغسان سلامة وزوجته الدكتورة سوافا سلامة بإزاحة الستار عن اسم المبنى الجديد.



وبعد انتهاء مراسم التدشين تحدث سلامة عن قصة تسمية المبنى باسم والدته الراحلة (جورجيت)، حيث أنه فلسطيني ولد في لبنان بعد أن لجأت عائلته هناك في العام 1948، وتعلم في مدارس الوكالة حتى الصف العاشر، وكان لوالدته الفضل الأكبر في تعليمه حيث حصل على منحة من احدى المدارس العالية التكاليف في لبنان لدراسة السنة الأخيرة هناك، ومنها انطلق إلى التعليم العالي، وأصبح رجل أعمال كبير في عدة مجالات.

وكانت والدته قد وعدت مدير المدرسة أن ابنها (غسان سوف يعوض المنحة التي حصل عليها بطريقة ما في المستقبل) وهذا السبب الرئيسي الذي دفعه للتبرع لجامعة بيت لحم من أجل تشييد هذا المبنى وتسميته باسم والدته تخليدًا لذكراها. ثم قام الأخ بيتر براي بتكريم الأصدقاء الذين ساهموا في تمويل المبنى، مقدمًا لهم دروع تكريمية من خشب الزيتون المصنوع في فلسطين.

وبعد استراحة الغداء، توجه المشاركون الى مسرح الجامعة حيث نظمت عمادة شؤون الطلبة عروضًا فلكلورية احتفالًا بالثقافة الفلسطينية، من أجل تعريف الضيوف على الثقافة والتراث الفلسطيني الذي يمثل الهوية الفلسطينية.

وقدمت فرقة وجد التابعة لعمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى، عرضًا موسيقيًا اشتمل على بعض الأغاني التراثية، بينما قدمت فرقة الشروق دبكة شعبية وقامت الطالبة تالا نوفل بإلقاء قصيدة للشاعرة الفلسطينية رفيف زيادة.

كما اشتملت الفعالية على عرض فيديو عن حياة الطلاب في الجامعة قدمه الطالب جيمي الصليبي، وكلمة لرئيس مجلس اتحاد الطلبة معتصم أبو غليون رحب فيها بضيوف الجامعة وشكر الذين ساهموا في تمويل المبنى الخاص بالطلاب والزوار وهنأ الجامعة على مرور خمسين عامًا على تأسيسها.

كما أقامت الجامعة عشاءً احتفاليا على شرف المناسبة رعته مؤسسة جامعة بيت لحم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتخلل الحفل تكريم خاص لغبطة البطريرك ميشيل صباح، بطريرك القدس للاتين السابق تقديرا لجهوده ومساهمته في التعليم.

وكان البطريرك صباح قد شغل منصب رئيس جامعة بيت لحم في الفترة الواقعة ما بين نيسان 1980 حتى كانون الثاني 1988.



استمرت الفعاليات الختامية لمدة أربعة أيام تخللها اجتماعات لمجلس الأمناء الدولي وزيارات ميدانية في مدينة بيت لحم والقدس، حيث زارا كنيسة المهد في بيت لحم وحقل الرعاة في بيت ساحور، كما زاروا أحد المشاريع الذي مولها مشروع“آفاق” وهو مشروع مشترك بين الجامعة والبطريركية اللاتينية في القدس لدعم المشاريع الصغيرة ينفذه معهد الشراكة المجتمعية التاليع للجامعة، بالاضافة الى متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي التابع للجامعة.

وفي القدس، قام أعضاء مجلس الأمناء والضيوف بزيارة البلدة القديمة وكنيسة القيامة، بالاضافة الى بطريركية اللاتين ومدرسة الفرير والتقوا بعدد من المسؤولين هناك. وقد التقى أعضاء مجلس الأمناء في الفترة الصباحية مع عدد من طلبة برنامج“ألطالب السفير” الذي تشرف عليه الجامعة، وهو برنامج يتيح للطلبة اللقاء مع ضيوف الجامعة ويحصلون من خلاله على تدريب في كيفية الحوار والتواصل مع الضيوف الأجانب لايصال الصورة الحقيقية عن الوضع في الجامعة وفي فلسطين بشكل عام.



واختتمت الفعاليات باجتماع مع أسرة جامعة بيت لحم في المسرح الداخلي.، حيث افتتح اللقاء الأخ مارك مكيون، مسؤول القيم المؤسساتية عن المعنى الروحي للرسالة اللسالية في التعليم وعن القيم التي يتبعها اخوة المدارس المسيحية في ادارتهم للجامعة.

وبدورها، اثنت الدكتورة ايمان السقا، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية على الدزر الذي يقوم به

الكادر الأكاديمي والاداري للجامعة من أجل الطلبة،

فقالت،“ان الكادر الأكاديمي والاداري والطواقم المساندة هي فخر لنا وكلنا من اجل الطلبة وكلنا من اجل تعلم نوعي. هدفنا ان نجعل من الجامعة واحة علم وبيتنا الثاني في حرصنا وتمسكنا برسالة الجامعة.”

ودعت السقا الجميع للاستمرار في“العمل سوية بروح الفريق الواحد المسؤول تحت سقف واحد وهو الجامعة وتحت السقف الاعلى وهو سقف الوطن.”

أما البروفيسور مكجاتريك، رئيس مجلس الأمناء العالمي، فلقد ركز في كلمته على دور مجلس الأمناء العالمي في خدمة الجامعة من جميع النواحي.

وشكر مكجاتريك جميع العاملين في جامعة بيت لحم على الجهود المبذولة في استمرار تقدم الجامعة وتطويرها.

ومن جهته هنأ الأخ بيتر براي نائب الرئيس الأعلى للجامعة جميع موظفي الجامعة بمناسبة مرور خمسين عامًا على التأسيس، شاكرًا لهم ولجميع من عملوا في الجامعة جهودهم الحثيثة في تطوير الجامعة، معتبرًا هذه المناسبة مدعاة لمزيد من العمل من أجل الاستمرار في التطور من أجل تحقيق رسالة الجامعة في توفير تعليم عالي متميو ذا جودة لأبناء الشعب الفلسطيني.

ثم تحدث الأخ هيرنان هيكتور غونزاليس، والذي سيشغل منصب نائب الرئيس الأعلى بحلول شهر كانون الثاني من العام 2024، الذي عبر عن سعادته لتوليه هذا المنصب، مؤكدًا على أنه سيستمر في العمل مع الطاقم لاستكمال ما تم بنائه في السنوات السابقة وتطويره في المستقبل.

كما تحدث في اللقاء أبو الأمير الدجاني، أول مدير لمعهد ادارة الفنادق والسياحة في الجامعة منذ العام 1973، والذي ركز في حديثه عن التجربة التي عاشوها في تلك الفترة التأسيسية للجامعة وعن الصعوبات التي واجهتهم في بناء المعهد حتى أصبح كما هو عليه الآن.

وتلا ذلك حديث من سامي اليوسف، الذي شغل عدة مناصب في الجامعة، منها عميد كلية إدارة الأعمال، ونائب الرئيس للشؤون المالية، والذي تحدث هو الآخر عن تجربته في الجامعة والفترة الانتقالية التطويرية التي مرت بها الجامعة حيث كان هناك ثلاث مبانٍ فقط عندما بدأ العمل في الجامعة كأستاذ. من الجدير ذكره أن اليوسف يشغل حاليًا منصب الوكيل العام لبطريركية القدس للاتين.

وقد أعرب الأب الدكتور اياد الطوال، النائب التنفيذي لرئيس الجامعة عن أهمية هذه المناسبة لجامعة بيت لحم التي تعد أول جامعة مسجلة في فلسطين عام 1973، وكان ذلك بعد عقود من التعليم المدرسي حيث ساهمت الجامعة في رفد المجتمع الفلسطيني على مدار الخمسين عام بالخريجين والخريجات الذين يعدون من قيادات المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات الاجتماعية، الاكاديمية، السياسية، والاقتصادية.

