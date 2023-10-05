زيادة طلبيات المصانع الأميركية تعزز التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الربع الثالث

(MENAFN
) يبدو أن قوة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تعززت خلال الربع الثالث، حيث شهدنا زيادة غير متوقعة في الطلبيات الجديدة على السلع الأميركية خلال شهر أغسطس. وفقًا لوزارة التجارة، فقد ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 1.2 بالمئة بعد أن تراجعت بنسبة 2.1 بالمئة في تموز.
كما كانت توقعات خبراء الاقتصاد التي استطلعتها وكالة رويترز تشير إلى ارتفاع متكهن بنسبة 0.2 بالمئة فقط. وعلى أساس سنوي، ازدادت الطلبيات بنسبة 0.5 بالمئة في شهر آب.
كذلك على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ آذار من العام الماضي، إلا أن مجال التصنيع, الذي يُمثل 11.1 بالمئة من اقتصاد أمريكا, يشهد نموًا بطيئًا. وشهدت طلبيات القطاعات الإلكترونية وأجهزة الكومبيوتر ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمئة، في حين قفزت طلبيات المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية بنسبة 1 بالمئة. أما طلبيات الطائرات المدنية، فشهدت انخفاضًا بنسبة 15.9 بالمئة، بينما ارتفعت الطلبيات على المركبات بنسبة 0.3 بالمئة.
في حين صعدت شحنات المنتجات المصنعة بنسبة 1.3 بالمئة، فيما ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 0.3 بالمئة، وزادت نسبة الطلبيات غير المسلمة 0.4 بالمئة.
ولفتت وزارة التجارة كذلك إلى زيادة في الطلبيات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي تُعتبر مؤشرًا لخطط الشركات للإنفاق على المعدات، اذ صعدت بنسبة 0.9 بالمئة وفقًا للبيانات الصادرة في أيلول.
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