الأسهم الأوروبية تتراجع لليوم الثالث على التوالي مع استقرار عوائد السندات

(MENAFN
) تجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأوروبية شهدت تراجعًا لثالث يوم على التتابع يوم الأربعاء الموافق 4 تشرين الأول، مع تسجيل انخفاضات في الأسهم المرتبطة بالمنتجات الأولية وقطاع التجزئة. في الوقت نفسه، توقفت مكاسب السندات الأميركية والأوروبية عن الارتفاع عقب بلوغها أكبر مستوياتها في عدة أعوام.
كما أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعاَ بمعدل 0.1 بالمئة، حيث وصل إلى أقل مستوياته في 6 شهور. قطاع الطاقة كان وراء هذا التراجع بهبوطه بنسبة 2.1 بالمئة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له منذ حوالي 3 شهور، وذلك بسبب تراجع أسعار الذهب الأسود بأكثر من 3 دولارات للبرميل نتيجة لمخاوف من قلة الطلب.
كذلك تراجعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.9 بالمئة متأثرة بانخفاض أسعار المعادن. ولم يكن قطاع التجزئة بأفضل حال، إذ تراجع مؤشر شركات التجزئة بنسبة 1.7 بالمئة، ووصل إلى أقل مستوياته في حوالي 4 شهور، وسط ارتفاع ضغوط الارتفاعات الأسعارية على المستهلكين.
في حين شهدت أسهم البنوك انخفاضًا بنسبة 0.38 بالمئة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، هذه التراجعات تأتي في سياق موجة بيع شهدتها الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، اذ تزايدت التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل عالية نتيجة الوجهات النظر المتشددة لصناع السياسة في المصارف المركزية والبيانات الاقتصادية الأميركية القوية. بالإضافة إلى ذلك، عقب زيادتها إلى أعلى مستوياتها في ما يزيد عن 10 أعوام، استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو مع إشارة صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة اكتملت على الأرجح.
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