9 إصابات بحادثي سير في إربد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف مصدر امني عن اصابة 9 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادثي سير وقعا الليلة الماضية في محافظة إربد شمالي الاردن.
وقال المصدر ، إن حادث تصادم بين مركبتين وقع في منطقة سموع، أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم إسعافهم بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الأميرة راية، وحالتهم الصحية متوسطة.
كما وقع حادث تدهور في بلدة بيت يافا، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم إسعافهم إلى مستشفى الأمير راشد من قبل كوادر الدفاع المدني.
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