9 إصابات بحادثي سير في إربد

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف مصدر امني عن اصابة 9 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادثي سير وقعا الليلة الماضية في محافظة إربد شمالي الاردن.

وقال المصدر ، إن حادث تصادم بين مركبتين وقع في منطقة سموع، أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم إسعافهم بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الأميرة راية، وحالتهم الصحية متوسطة.

كما وقع حادث تدهور في بلدة بيت يافا، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم إسعافهم إلى مستشفى الأمير راشد من قبل كوادر الدفاع المدني.