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9 إصابات بحادثي سير في إربد

10/5/2023 3:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف مصدر امني عن اصابة 9 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادثي سير وقعا الليلة الماضية في محافظة إربد شمالي الاردن.

وقال المصدر ، إن حادث تصادم بين مركبتين وقع في منطقة سموع، أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم إسعافهم بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الأميرة راية، وحالتهم الصحية متوسطة.

كما وقع حادث تدهور في بلدة بيت يافا، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم إسعافهم إلى مستشفى الأمير راشد من قبل كوادر الدفاع المدني.

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