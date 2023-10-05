«بركة الدار».. يواصلون المشاركة في العرس الانتخابي







واصل كبار المواطنين المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال اليوم الثاني من مرحلة التصويت المبكر، وسجلت المراكز الانتخابية الـ 9 يوم أمس إقبالاً كبيراً من كبار المواطنين وفئات المجتمع المختلفة.

ويكون يوم غد مخصصاً للتصويت عن بعد فقط، على أن يكون بعد غد السبت يوم التصويت الرئيسي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في المراكز الانتخابية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات وعبر التصويت عن بعد.







MENAFN05102023000110011019ID1107194141