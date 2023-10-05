«بركة الدار».. يواصلون المشاركة في العرس الانتخابي
التاريخ
10/5/2023 2:59:59 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل كبار المواطنين المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال اليوم الثاني من مرحلة التصويت المبكر، وسجلت المراكز الانتخابية الـ 9 يوم أمس إقبالاً كبيراً من كبار المواطنين وفئات المجتمع المختلفة.
ويكون يوم غد مخصصاً للتصويت عن بعد فقط، على أن يكون بعد غد السبت يوم التصويت الرئيسي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في المراكز الانتخابية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات وعبر التصويت عن بعد.
MENAFN05102023000110011019ID1107194141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.