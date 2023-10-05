مجموعات الاتصالات الأوروبية تطلب إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع مقابل الشبكات

دعت كبريات شركات الاتصالات الأوروبية الاتحاد الأوروبي إلى إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على دفع مساهمة عادلة مقابل استخدام شبكاتها، في ما يمثل المرحلة الأحدث من معركة المدفوعات تشهد حملة متصاعدة من القطاع ضد شركات مثل ((نتفليكس)) و((غوغل)).

وتقول شركات الاتصالات إن شركات التكنولوجيا التي تستفيد استفادة كبيرة من البنية التحتية لشركات الاتصالات، وتشهد من خلالها نمواً كبيراً في حركة الإنترنت يجب أن تساهم بشكل أكبر في التكاليف، وذلك وفقاً للرؤساء التنفيذيين لـ 20 مجموعة، بما في ذلك شركة ((بي تي))، وشركة دويتشه تيليكوم الألمانية، وشركة تليفيونيكا، والذين وقعوا على خطاب مفتوح اطلعت عليه صحيفة ((فاينانشيال تايمز))، وسيتم إرساله إلى المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي.

وحذروا أن الاستثمارات المستقبلية تتعرض لضغوط خطيرة، وهناك حاجة إلى إجراءات تنظيمية لتأمين هذه الاستثمارات. وأكدوا أن المساهمة العادلة والمتناسبة من الشركات التي تسجل أكبر نشاط عبر الإنترنت يجب أن تكون محور الإجراءات الجديدة.

وأضافوا أن الهيئات التنظيمية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للمساعدة في توفير الاستثمارات المستقبلية، خاصة أن شركات الاتصالات مطالبة بإنفاق المليارات لدعم نشر الجيل الخامس والترقية إلى شبكات الألياف الكاملة.

وكان من بين الموقعين تيموثيوس هوتجيس من شركة دويتشه تيليكوم، وكريستيل هايدمان من شركة أورانج، وخوسيه ماريا ألفاريز باليتي من شركة تليفونيكا، وبيترو لابريولا من شركة الاتصالات الإيطالية، كما تم دعمها أيضاً من قبل الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة بي تي فيليب يانسن، وخليفته أليسون كيركبي، التي تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تيليا، بالإضافة إلى الرئيسة التنفيذية لشركة فودافون مارجريت ديلا فالي، واقترحوا أن آلية الدفع قد تفرض مطالب على الشركات التي تسجل أكبر حركة عبر الإنترنت، مع التركيز على المساءلة والشفافية بشأن هذه المساهمات، بحيث يستثمر المشغلون مباشرة في البنية التحتية الرقمية في أوروبا.

وتحظى ما تسمى بمبادرة ((الحصة العادلة)) بدعم متزايد في بروكسل، حيث دعا البرلمان الأوروبي في يونيو إلى إنشاء إطار سياسة تساهم فيها الشركات ذات حركة الإنترنت الأكبر بشكل عادل في التمويل الكافي لشبكات الاتصالات، وذلك دون أي إجحاف بحيادية الشبكة.

وقالت المفوضية إنه ربما تكون ثمَّة حاجة إلى 200 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية لتحقيق أهداف الاتصال الخاصة بشبكة الجيل الخامس في جميع المناطق المأهولة بالسكان وتغطية جيجابايت كاملة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

وشرعت المفوضية في مشاورات خلال شهر فبراير، ولكن الإعلان المتوقع عن نتائج المشاورات في يونيو قد تقرر تاجيله، ووفقاً للموقعين على الخطاب المفتوح فقد زادت حركة البيانات بمعدل 20 إلى 30 % سنوياً، مدفوعة في المقام الأول بحفنة من شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وتتوقع مجموعات الاتصالات أن يستمر هذا النمو، لكنها قالت إنه من غير المرجح أن يؤدي إلى عائد مواز على الاستثمار في ظل الظروف الحالية، وقال الموقعون على الرسالة إن ((شركات التكنولوجيا الكبرى لا تدفع شيئاً تقريباً مقابل نقل البيانات عبر شبكاتنا)) بينما يتقاضى بعض موفري الخدمات السحابية من العملاء ما يصل إلى 80 ضعفاً مقابل نقل البيانات الخارجة من السحابة.

جدير بالذكر أن مجموعات التكنولوجيا قد عارضت في السابق مقترحات الحصة العادلة، وقالت إنها تستثمر بالفعل في البنية التحتية للإنترنت بما في ذلك الكابلات البحرية ومراكز البيانات بالإضافة إلى المحتوى والخدمات.

وقال دانييل فريدلندر، رئيس تحالف شركات الكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات الأوروبية CCIA وهو الذي يمارس الضغط نيابة عن صناعة التكنولوجيا، قال إن شركات الاتصالات تسجل نمواً ملحوظاً بفضل المحتوى والخدمات التي طورتها الشركات الإبداعية والتكنولوجية، ثم بعد كل هذا تحاول هذه الشركات خداع أوروبا لتزويدها بأموال إضافية.

وأضاف إن شركات الاتصالات ترغب في الحصول على دعم كامل لشبكاتها من قبل نفس الشركات التي ساعدتها على النمو والازدهار، والآن تريد شركات الاتصالات العملاقة أن تجعل المستهلكين الأوروبيين يدفعون مرة أخرى عبر رسوم استخدام الشبكة، لتضاف إلى رسوم اشتراكاتهم. كما دعت رسالة المديرين التنفيذيين إلى إصلاح شامل للتشريعات التنظيمية للاتصالات، حيث طلب المسؤولون التنفيذيون من صناع السياسات قبول الحاجة إلى التوسع لتجنب تجزئة السوق.

وهكذا، فإن الصناعة تنتظر قراراً من المفوضية بشأن مشروع مشترك مقترح بين شركتي أورانج وماسموفيل في إسبانيا، والذي يعتبر بمثابة اختبار لمدى موافقة الهيئات التنظيمية على المزيد من عمليات الدمج في جميع أنحاء أوروبا.

وقال متحدث باسم اللجنة إن مشاوراتها الأخيرة غطت مسألة ((المساهمة العادلة)) في تكاليف الشبكة. وأضاف: هذه عموماً قضية معقدة، ولا بد أن يأتي القرار بعد فهم عميق لكل الحقائق والأرقام المرتبطة بها.