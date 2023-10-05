باسم جديد.. سيارة إيزتا القديمة تعود للحياة كسيارة كهربائية كلياً

عادت واحدة من أشهر السيارات الصغيرة القديمة إلى الحياة مرة أخرى كسيارة كهربائية تعمل في المناطق الحضرية المزدحمة.

وقد استحوذت شركة سويسرية على سيارة الخمسينيات الشهيرة "إيزتا"

وحولتها إلى سيارة

كهربائية باسم "ميكرولينو"، تسع شخصين ويبلغ طولها 2.50 مترا وعرضها 1.50 متراً.

وكما كان الحال في السيارة الأصلية فإن باب السيارة ميكرولينو معلق بمفصلة أمامية وخلفها مقعدين ضيقين

لشخصين وهو ما يجعل من السهل إيقافها في أماكن الانتظار الضيقة والخروج من السيارة.

وبفضل السقف المتحرك فإنها تعتبر

واحدة من أصغر السيارات المكشوفة في أوروبا.

وتعمل السيارة بمحرك

كهربائي بقوة 17 حصان، لكن بفضل خفة وزنها، تستطيع الوصول إلى سرعة 50 كيلومترا في الساعة خلال خمس ثوان فقط. كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 90 كيلومترا في الساعة، وهو ما يجعلها مناسبة للرحلات داخل المدن

لكنها أقل ملائمة للرحلات الأطول.

وتم تزويد السيارة ببطارية بقوة 5ر10 كيلووات/ساعة، ويصل مداها إلى 177 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحنها،

في حين سيتم طرح نسختين إضافيتين

ببطارية بقدرة 6 كيلووات/ساعة ومدى 91 كيلومترا وبطارية بقدرة 14 كيلووات/ساعة

ومدى 230 كيلومترا.

في الوقت نفسه فإن شحن بطارية السيارة سيحتاج إلى الصبر، حيث يحتاج شحن البطارية بنسبة 80% إلى ما بين 3 و4 ساعات وفقا لحالة البطارية.

وتزن السيارة أقل من 450 كيلوجراما، وهي مصممة للمنافسة في فئة السيارات الخفيفة،

والتي يسمح بقيادتها في بعض الدول مثل فرنسا دون الحاجة إلى حمل رخصة قيادة قياسية.

ويبدا سعر السيارة من 69ر22 ألف دولار، في حين سيكون سعر النسخة المزودة بالبطارية الأقل قدرة

أقل من 20 ألف دولار بحسب ما أعلنته الشركة المصنعة.