خبراء يستبعدون بيع السيارات ذاتية القيادة على نطاق واسع قبل 2035

يرى محللون

في شركة الاستشارات إس أند بي جلوبال أنه من غير المحتمل بيع السيارات ذاتية القيادة على نطاق واسع قبل حلول 2035.

وقال

المحللون أنه "من المحتمل أن يظهر عالم السيارات ذاتية القيادة فيما بعد"، لكنهم لا يتوقعون

أن يستطيع المستهلكون شراء سيارة "تقود نفسها في كل مكان دون وجود

سائق خلف عجلة القيادة" في وقت قريب.

ورغم أن شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل اختبرت بنجاح

سيارة ذاتية القيادة

منذ 2015، فإن القطاع لم يتقدم سوى مسافة قليلة في اتجاه إنتاج السيارات ذاتية القيادة على نطاق واسع.

وما قالته شركة إس أند بي جلوبال

عن "الأعطال الخطيرة في التكنولوجيا الناشئة" يعني أن الرحلة نحو الإنتاج واسع النطاق للسيارات ذاتية القيادة مثل موديل تي من شركة تسلا للسيارات الكهربائية مازالت تسير بالسرعة الأولى.

ويتعثر التقدم نحو إنتاج هذه السيارات

في الوقت الذي يكافح فيه

الفنيون لمواجهة

الصعوبات الضخمة في تطوير أنظمة "تستطيع العمل في عالم معقد ويصعب التنبؤ به للتقاطعات مع السائقين البشر".

ويعتقد محللو إس أند بي جلوبال أن أغلب السائقين وأصحاب السيارات سيظلون في البداية خارج سوق السيارات ذاتية القيادة بسبب ارتفاع أسعارها.

وقال المحللون إن "تكاليف الكاميرات المتعددة وأنظمة الرادار ووحدات الاستشعار وأنظمة الكمبيوتر عالية الأداء والرقائق وأشباه الموصلات المطلوبة لتشغيل تكنولوجيا القيادة الذاتية ستجعل هذه السيارة باهظة الثمن

بطريقة تحول دون شراء العملاء العاديين لها، في حين يمكن أن تشتريها شركات سيارات الأجرة وخدمات النقل الذكي".

وما يبدو ممكنا على المدى القريب هو تشغيل السيارات ذاتية القيادة كسيارات أجرة في مناطق محددة ومنظمة بشكل جيد كما يحدث

في المدن الأمريكية الكبرى التي تشهد التشغيل التجريبي لمثل هذه السيارات.



