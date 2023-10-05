إنقسامات حادة داخل الحزب الجمهوري تهدد استقرار المشهد السياسي الأميركي

(MENAFN
) بعد إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت في الكونغرس الأميركي بدعم ساحق من الديمقراطيين خلال عطلة آخر الأسبوع الماضي، أصبحت الساحة السياسية الأميركية على موعد مع حدث تاريخي استثنائي. رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي تواجه حزبه انقسامات حادة، وجد نفسه عرضة لموجة من الانتقادات اللاذعة من داخل الحزب.
كما بدأت الأزمة عندما تخلى مكارثي عن طلب سابق من الجناح المتشدد في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب. وهذا الانقسام داخل الحزب الجمهوري أدى إلى تصاعد التوترات السياسية والضغوط على مكارثي للتنحي.
كذلك قاد النائب مات غيتس، الذي يعتبر من أعضاء الكونغرس المثيرين للجدل من فلوريدا، الجمهوريين الذين يعارضون مكارثي. قدم غيتس مقترحًا لإطاحة بمكارثي من منصب رئيس مجلس النواب. ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا أمام 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا".
في حين أثارت هذه الأحداث حالة من الضبابية بشأن مستقبل المشهد السياسي في الولايات المتحدة. حيث يبدو أن الانقسامات داخل الحزب الجمهوري تصبح أعمق، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار الساحة السياسية الأميركية في الفترة المقبلة.
MENAFN05102023000045015682ID1107194115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.