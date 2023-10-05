خبأ 95 كبسولة مخدرة بمعدته.. والسلطات التركية كشفته

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت فرق مكافحة جرائم المخدرات في ولاية أرضروم التركية، الواقعة شمال شرقي البلاد، أنها تمكّنت من إلقاء القبض على مهرّبٍ يحمل الجنسية الإيرانية كان قد أخفى كبسولاتٍ مخدّرة في معدته وأمعائه، وبلغ عددها 95 كبسولة، وفق ما أورد الإعلام المحلّي.

وبحسب مصادر كان المهرّب الإيراني موضع شكّ لدى السلطات الأمنية التركية، ولذلك أجرت له فحصاً بالأشعة السينية بعد احتجازه أمس الأربعاء في ولاية أرضروم".

وأظهر الفحص بالأشعة السينية الذي أُجري للمهرّب الإيراني في مستشفى يقع وسط الولاية، وجود أجسامٍ غريبة في معدته وأمعائه، بحسب وسائل إعلام محلّية تطرّقت أيضاً لعمليات التهريب على الحدود الإيرانية – التركية.

وعقب ذلك، احتجزت السلطات المهرّب الإيراني بعدما تأكدت من أن المواد التي كان قد تناولها هي كبسولات مخدّرة يحظر تداولها في البلاد.

ومن المقرر أن يتمّ تحويل الإيراني، الذي لم تكشف السلطات سوى عن حرفين من اسمه، إذ عرفته بـ"ف.س"، إلى القضاء في وقتٍ قريب، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبلغت كمية المواد المخبأة في معدته وأمعائه 603.35 غرام من مادة صمغ الأفيون داخل 78 كبسولة، و111.35 غرام من المخدّرات الاصطناعية داخل 17 كبسولة أخرى.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع عن ضبط عدّة كيلوغرامات من مادّة مخدّرة تبلغ قيمتها ملايين الليرات التركية، وذلك في مطارٍ دولي هو الأكثر ازدحاماً من بين مطارات البلاد، لكن طريقة تغليف وتعبئة تلك المواد المخدرة كانت مثيرة للجدل، وفق ما أوردت شرطة الجمارك في مطار إسطنبول قبل أيام.

وكان أفراد من شرطة الجمارك التركية قد عثروا في مطار إسطنبول على 17 كيلوغراماً من مادة مخدّر ميثامفيتامين، تمّ تخبئتها داخل سجادة، استعداداً لإدخالها إلى تركيا.

وتتكرر محاولات إدخال وإخراج المخدّرات من تركيا بشكلٍ لافت، فقبل نحو أسبوعين أيضاً أعلنت السلطات التركية عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون.

وكان وزير التجارة التركي عمر بولات قد أعلن في بيان صحافي أواخر شهر سبتمبر الماضي، عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات في ميناء أمبرلي بمدينة إسطنبول مشيداً بجهود وكفاءة فرق الجمارك ومراقبة الحدود.

وكشف الوزير حينها أن الفرق المختصة قامت بضبط 2.4 مليون حبة من مخدرات الكبتاغون المخبأة داخل حاوية، تزن 424 كيلوغراماً، وتقدر قيمتها بحوالي 180 مليون ليرة تركية، مؤكداً أن وزارته تلتزم بمكافحة تهريب المخدرات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، على حدّ تعبيره.

وكانت وسائل إعلامٍ أجنبية قد أثارت غضب أنقرة مراراً خلال آخر عامين بعدما وصفت في عددٍ من تقاريرها أن تركيا باتت مركزاً لتهريب المخدرات.