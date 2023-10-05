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إصابة شابين برصاص الاحتلال في قرية شوفة جنوب طولكرم

10/5/2023 2:47:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية شوفة جنوب طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم طولكرم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

..يتبع


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