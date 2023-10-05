إصابة شابين برصاص الاحتلال في قرية شوفة جنوب طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية شوفة جنوب طولكرم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم طولكرم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
..يتبع
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