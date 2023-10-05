الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آب الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفاد الجهاز المركزي لللإحصاء، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 4.98% خلال شهر آب 2023 مقارنة بتموز 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 114.68 خلال آب مقارنة بـ109.24 خلال تموز (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 14.18%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 5.16% خلال آب 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال آب مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة الملابس، وصناعة المشروبات.

ولفت الإحصاء إلى أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها: صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 23.54%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

فيما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 10.95%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.



