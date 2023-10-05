الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
زيورخ/PNN- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشكل مفاجئ، اليوم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.
وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة. وكان من المفترض أن يعلن الفيفا الملف الفائز خلال العام المقبل.
وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب بالتغلب على الأرجنتين في النهائي.
وجاء اختيار إسبانيا لاستضافة كأس العالم بعد أسابيع من إجبار لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي على ترك منصبه وسط مزاعم باعتداء جنسي على لاعبة بعد تقبيلها في فمها خلال مراسم تسليم الميداليات بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات.
وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول ما يعني أن مباريات دور المجموعات ستقام في فصول مناخية مختلفة.
وقال الفيفا في بيان“وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة”.
وتابع“إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي”.
وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب، وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية بالوصول إلى الدور قبل النهائي في إنجاز لا سابق له بتاريخ أفريقيا والعرب.
وقال الاتحاد الأرجنتيني إن المنتخب“سيلعب المباراة الأولى بدور المجموعات في 2030 على أرضه ووسط جماهيره”.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا“في عالم منقسم يتحد الفيفا وكرة القدم”.
وتابع“وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الاحتفال بمئوية كأس العالم، حيث أقيمت النسخة الأولى في أوروغواي عام 1930، بأكثر طريقة ملائمة”.
وأضاف رئيس الفيفا“نتيجة لذلك ستقام الاحتفالات في ثلاث دول بأمريكا الجنوبية، ستنظم كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة في كأس العالم 2030”.
وأكد إنفانتينو أن أولى المباريات الثلاث ستقام في استاد سنتيناريو الأسطوري في مونتفيديو الذي استضاف أول مباراة في 1930.
وقال روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي إن الدول الثلاث من أمريكا الجنوبية ستتأهل بطريقة مباشرة إلى كأس العالم، لكن لم يوضح كيف سيؤثر ذلك على تصفيات القارة.
فرحة مغربية وعودة لإسبانيا
لم يسبق للمغرب أو البرتغال استضافة كأس العالم بينما نظمت إسبانيا نسخة 1982.
وأصبح المغرب ثاني بلد عربي يستضيف النهائيات بعد قطر في 2022، وثاني بلد أفريقي بعد جنوب أفريقيا في 2010.
ورحب العاهل المغربي الملك محمد السادس بقرار الفيفا.
وقال بيان للديوان الملكي“يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.. بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.
وأضاف“ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.
وقال بيدرو روتشا رئيس اللجنة التي تدير شؤون الاتحاد الإسباني إن بلاده متحمسة لإعادة كأس العالم بعد الفوز باللقب في 2010.
وأضاف“أنا متأكد من أننا مع المغرب والبرتغال سننظم أفضل كأس عالم في التاريخ”.
وقال فرناندو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي“كل دولة من الثلاث ستجلب تقاليد حيوية وخبرات تنظيمية لا مثيل لها وقدرة على الابتكار وهذا سيترك بصمة بلا شك في مستقبل المسابقة”.
واستضافت البرتغال بطولة أوروبا 2004 وستنظم كأس العالم أخيرا بعد فشل ملفها المشترك مع إسبانيا في 2018 و2022.
وقال الفيفا أيضا إن كأس العالم 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، ودعا أعضاء الاتحاد من المنطقتين للتقدم بملفات استضافة.
وأعلن الاتحاد السعودي نية المملكة الترشح لاستضافة نسخة 2034.
وتقام نسخة 2026 المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
(رويترز)
MENAFN05102023000205011050ID1107194090