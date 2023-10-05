الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

MENAFN - Palestine News Network ) زيورخ/PNN- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشكل مفاجئ، اليوم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة. وكان من المفترض أن يعلن الفيفا الملف الفائز خلال العام المقبل.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب بالتغلب على الأرجنتين في النهائي.

وجاء اختيار إسبانيا لاستضافة كأس العالم بعد أسابيع من إجبار لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي على ترك منصبه وسط مزاعم باعتداء جنسي على لاعبة بعد تقبيلها في فمها خلال مراسم تسليم الميداليات بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول ما يعني أن مباريات دور المجموعات ستقام في فصول مناخية مختلفة.

وقال الفيفا في بيان“وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة”.

وتابع“إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي”.

وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب، وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية بالوصول إلى الدور قبل النهائي في إنجاز لا سابق له بتاريخ أفريقيا والعرب.

وقال الاتحاد الأرجنتيني إن المنتخب“سيلعب المباراة الأولى بدور المجموعات في 2030 على أرضه ووسط جماهيره”.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا“في عالم منقسم يتحد الفيفا وكرة القدم”.

وتابع“وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الاحتفال بمئوية كأس العالم، حيث أقيمت النسخة الأولى في أوروغواي عام 1930، بأكثر طريقة ملائمة”.

وأضاف رئيس الفيفا“نتيجة لذلك ستقام الاحتفالات في ثلاث دول بأمريكا الجنوبية، ستنظم كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة في كأس العالم 2030”.

وأكد إنفانتينو أن أولى المباريات الثلاث ستقام في استاد سنتيناريو الأسطوري في مونتفيديو الذي استضاف أول مباراة في 1930.

وقال روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي إن الدول الثلاث من أمريكا الجنوبية ستتأهل بطريقة مباشرة إلى كأس العالم، لكن لم يوضح كيف سيؤثر ذلك على تصفيات القارة.

فرحة مغربية وعودة لإسبانيا

لم يسبق للمغرب أو البرتغال استضافة كأس العالم بينما نظمت إسبانيا نسخة 1982.

وأصبح المغرب ثاني بلد عربي يستضيف النهائيات بعد قطر في 2022، وثاني بلد أفريقي بعد جنوب أفريقيا في 2010.

ورحب العاهل المغربي الملك محمد السادس بقرار الفيفا.

وقال بيان للديوان الملكي“يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.. بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.

وأضاف“ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.

وقال بيدرو روتشا رئيس اللجنة التي تدير شؤون الاتحاد الإسباني إن بلاده متحمسة لإعادة كأس العالم بعد الفوز باللقب في 2010.

وأضاف“أنا متأكد من أننا مع المغرب والبرتغال سننظم أفضل كأس عالم في التاريخ”.

وقال فرناندو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي“كل دولة من الثلاث ستجلب تقاليد حيوية وخبرات تنظيمية لا مثيل لها وقدرة على الابتكار وهذا سيترك بصمة بلا شك في مستقبل المسابقة”.

واستضافت البرتغال بطولة أوروبا 2004 وستنظم كأس العالم أخيرا بعد فشل ملفها المشترك مع إسبانيا في 2018 و2022.

وقال الفيفا أيضا إن كأس العالم 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، ودعا أعضاء الاتحاد من المنطقتين للتقدم بملفات استضافة.

وأعلن الاتحاد السعودي نية المملكة الترشح لاستضافة نسخة 2034.

وتقام نسخة 2026 المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

(رويترز)