عام 2023 في طريقه ليصبح الأعلى حرارة على الإطلاق

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل/PNN- قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن العام الحالي في طريقه لأن يصبح الأعلى حرارة على الإطلاق، مع ارتفاع معدل درجة الحرارة عالميا حتى الآن هذا العام بمقدار 0.52 درجة مئوية عن المتوسط.

وأوضحت الخدمة أن درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول أعلى بمقدار 1.4 درجة مئوية من متوسط ما قبل الصناعة (من الأعوام 1850 إلى 1900).

وكان الشهر الماضي هو شهر سبتمبر أيلول الأعلى حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، وكانت درجة الحرارة أعلى بمقدار 0.93 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة لنفس الشهر في الفترة 1991-2020.

ويقول العلماء إن تغير المناخ مصحوب بظاهرة النينيو المناخية هذا العام، والتي تؤدي لتدفئة المياه السطحية في شرق المحيط الهادي ووسطه، قد ساهما في الارتفاعات الأخيرة في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

(رويترز)