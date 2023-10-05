هل سينقطع الإنترنت عن العالم قريباً؟.. الإجابة هنا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تزامناً مع انتشار تحذير لوكالة "ناسا" من عاصفة شمسية محتملة ستضرب كوكب الأرض، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بشكل واسع أنباء تفيد بانقطاع الإنترنت عن العالم بعد أسبوع من الآن، ما أثار قلق وذعر المستخدمين من حدوث ذلك.

لكن الوكالة الأميركية لأبحاث الفضاء، أكدت في بيان رسمي سابق، أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وطالبت "ناسا" بعدم تصديق هذه الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، مضيفة أنه لا توجد أي تهديدات أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل، وبالتالي يمكن للأفراد والشركات الابتعاد عن القلق والخوف من هذا الأمر.

غير صحيح

كما نفت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، وغير الربحية، المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، والمعروفة بـ"ICANN": إن ما يتم تداوله من إشاعات حالياً عن انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم غير صحيح.

كذلك، نفت الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، ما يتم تداوله عن قطع خدمة الإنترنت عالميا خلال أيام، حيث قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالدولة على منصة "إكس": "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر".

ونصحت المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

شائعة أثيرت عدة مرات

وانقطاع الإنترنت على مستوى العالم، هو مجرد شائعة أثيرت عدة مرات قبل سنوات وعادت اليوم إلى الواجهة بسبب الحديث عن العواصف الشمسية، وفقا لمجلة "livescience" العلمية.

كما ذكرت المجلة العلمية أنه غير معروف حتى الآن مدى تأثير هذه العواصف الشمسية الشديدة على التكنولوجيا الحديثة، في ظل أن آخر عاصفة حدثت بهذه الشدة كانت منذ زمن بعيد جدًا قبل أن تصل التكنولوجيا لما هي عليه اليوم.

يشار إلى أن العواصف الشمسية الشديدة بأنها انفجار ضخم من الرياح الشمسية وغيرها من بلازما النظائر الخفيفة، والمجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية، ويمكن أن تسبب أضرارا للشبكات الكهربائية، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.



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