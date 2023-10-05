وزارة التعليم العالي تنظّم يوماً صحياً تثقيفياً

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- Palestine News Network )
رام الله/PNN- نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام، اليوم، يوماً تثقيفياً صحياً لموظفيها وموظفي وطلبة عدد من مؤسسات التعليم العالي، وذلك باستضافةٍ من الكلية العصرية الجامعية.
جاء ذلك برعاية ومشاركة وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس، وبحضور رئيس مجلس إدارة الكلية العصرية م. سامر الشيوخي، وعميد الكلية د. ربحي، وحشد من أسرة وزارة "التعليم العالي" وجامعتي فلسطين التقنية ونابلس للتعليم المهني والتقني، وأسرة وطلبة الكلية العصرية.
وفي كلمته، أكد أبو مويس أن تنظيم هذا اليوم يأتي من باب الحرص الذي توليه الوزارة لتعزيز نهج التثقيف الصحي، بما يضمن السلامة للجميع، مثمناً جهود وحدة العلاقات العامة في الوزارة في الترتيب والتنظيم لهذا اليوم، شاكراً الكلية العصرية على استضافة هذه الفعالية.
وأكد الوزير على أهمية المضامين التي يحتويها هذا اليوم التثقيفي، معرباً عن أمله بأن يتم الاستفادة المثلى من كل المعلومات القيّمة التي قدّمها الأطباء، مشدداً على أهمية التركيز على الفحص المبكر لتفادي الأمراض ومعالجتها قبل تفشيها.
وفي كلمته قال الشيوخي: "نستقبل هذا النشاط، وننظر لتكاملنا مع الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، وهذا يندرج ضمن استراتيجيتنا التعليمية والمجتمعية كمؤسسة أكاديمية ذات رسالة وطنية تواصل رسالتها منذ أربعين عاماً".
وأضاف: "إن مشاركة معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، تعني أن الوزارة ممثلة بأعلى مستوياتها، وتضع الجانب الصحي في مرتبة متقدمة من أولوياتها، وقد تأكد ذلك خلال فترة كورونا والإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الوزارة، إلى جانب الإصرار على انتظام العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد بتقنياته واشتراطاته".
من جانبها، قالت رئيسة وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام في "التعليم العالي" أنهار قاطوني إن تنظيم هذا اليوم التثقيفي، بتوجيهات من وزير التعليم العالي؛ يأتي في سياق الحرص على تعزيز التثقيف الصحي، لضمان مستقبل وصحة أفضل للجميع، لافتةً إلى أهمية المحاور التي تم تناولها خلال هذا اليوم، وذلك بما يشمل الصحة النفسية، وصحة الأسنان، والتغذية السليمة وغيرها.
كرّم الوزير أبو مويس الأطباء المشاركين في هذا اليوم التثقيفي، شاكراً لهم جهودهم في هذا اليوم التثقيفي.
وتخلل اليوم التثقيفي، الذي تولى تيسير جلساته موظفة العلاقات العامة لاما حماد؛ محاضرات حول موضوعات مُختلفة شملت صحة الفم والأسنان قدّمها د. ساري الديك، والصحة النفسية والعقلية قدّمها المعالج النفسي الإكلينيكي د. وائل أبو الحسن، ومحاضرة حول التغذية السليمة قدّمتها أخصائية التغذية مجد سباعنة، ومحاضرة حول طيف التوحد قدّمتها معالجة السلوك مجد ملحم.
كما تخلل اليوم التثقيفي إتاحة المجال لإجراء فحص نظر لمن يرغب من الحضور؛ وذلك بتطوّع من مركز "Optinice"، كما تم تقديم هدايا للحضور بدعم من شركة مسروجي بلسم.
وعلى هامش اليوم التثقيفي الصحي، أجرى الوزير أبو مويس جولة في مرافق ومختبرات الكلية العصرية، مشيداً بتطوّر الكلية وتميزها.
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