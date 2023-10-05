وزارة التعليم العالي تنظّم يوماً صحياً تثقيفياً

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام، اليوم، يوماً تثقيفياً صحياً لموظفيها وموظفي وطلبة عدد من مؤسسات التعليم العالي، وذلك باستضافةٍ من الكلية العصرية الجامعية.

جاء ذلك برعاية ومشاركة وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس، وبحضور رئيس مجلس إدارة الكلية العصرية م. سامر الشيوخي، وعميد الكلية د. ربحي، وحشد من أسرة وزارة "التعليم العالي" وجامعتي فلسطين التقنية ونابلس للتعليم المهني والتقني، وأسرة وطلبة الكلية العصرية.

وفي كلمته، أكد أبو مويس أن تنظيم هذا اليوم يأتي من باب الحرص الذي توليه الوزارة لتعزيز نهج التثقيف الصحي، بما يضمن السلامة للجميع، مثمناً جهود وحدة العلاقات العامة في الوزارة في الترتيب والتنظيم لهذا اليوم، شاكراً الكلية العصرية على استضافة هذه الفعالية.

وأكد الوزير على أهمية المضامين التي يحتويها هذا اليوم التثقيفي، معرباً عن أمله بأن يتم الاستفادة المثلى من كل المعلومات القيّمة التي قدّمها الأطباء، مشدداً على أهمية التركيز على الفحص المبكر لتفادي الأمراض ومعالجتها قبل تفشيها.

وفي كلمته قال الشيوخي: "نستقبل هذا النشاط، وننظر لتكاملنا مع الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، وهذا يندرج ضمن استراتيجيتنا التعليمية والمجتمعية كمؤسسة أكاديمية ذات رسالة وطنية تواصل رسالتها منذ أربعين عاماً".

وأضاف: "إن مشاركة معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، تعني أن الوزارة ممثلة بأعلى مستوياتها، وتضع الجانب الصحي في مرتبة متقدمة من أولوياتها، وقد تأكد ذلك خلال فترة كورونا والإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الوزارة، إلى جانب الإصرار على انتظام العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد بتقنياته واشتراطاته".

من جانبها، قالت رئيسة وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام في "التعليم العالي" أنهار قاطوني إن تنظيم هذا اليوم التثقيفي، بتوجيهات من وزير التعليم العالي؛ يأتي في سياق الحرص على تعزيز التثقيف الصحي، لضمان مستقبل وصحة أفضل للجميع، لافتةً إلى أهمية المحاور التي تم تناولها خلال هذا اليوم، وذلك بما يشمل الصحة النفسية، وصحة الأسنان، والتغذية السليمة وغيرها.

كرّم الوزير أبو مويس الأطباء المشاركين في هذا اليوم التثقيفي، شاكراً لهم جهودهم في هذا اليوم التثقيفي.

وتخلل اليوم التثقيفي، الذي تولى تيسير جلساته موظفة العلاقات العامة لاما حماد؛ محاضرات حول موضوعات مُختلفة شملت صحة الفم والأسنان قدّمها د. ساري الديك، والصحة النفسية والعقلية قدّمها المعالج النفسي الإكلينيكي د. وائل أبو الحسن، ومحاضرة حول التغذية السليمة قدّمتها أخصائية التغذية مجد سباعنة، ومحاضرة حول طيف التوحد قدّمتها معالجة السلوك مجد ملحم.

كما تخلل اليوم التثقيفي إتاحة المجال لإجراء فحص نظر لمن يرغب من الحضور؛ وذلك بتطوّع من مركز "Optinice"، كما تم تقديم هدايا للحضور بدعم من شركة مسروجي بلسم.

وعلى هامش اليوم التثقيفي الصحي، أجرى الوزير أبو مويس جولة في مرافق ومختبرات الكلية العصرية، مشيداً بتطوّر الكلية وتميزها.