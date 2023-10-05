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مستخدمون يشتكون من تحديث جديد لـ فيسبوك

10/5/2023 2:46:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اشتكى العديد من مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" من أن نظام إنتاج الملصقات الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يظهر أشياء غير لائقة.


وذكر موقع "ذا فيرج" التقني من أن الاختبارات الأولى لنظام إنتاج الملصقات الجديد في شركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" أظهرت ملصقات مريبة أحيانا ومضحكة في أحيان أخرى.
وكانت "ميتا" أعلنت عن هذا النظام الذي يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، الأسبوع الماضي، خلال حفل كشف أيضا عن نظام آخر يعمل أيضا بالذكاء الاصطناعي لتعديل الصور على "إنستغرام".


وقالت "ميتا" إن النظام الخاص بـ"فيسبوك" قادر على إنتاج ملصقات متعددة بجودة عالية وفي ثوان، وذلك اعتمادا على نص يكتبه المستخدمون.

سكاي نيوز


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