بوركينا فاسو.. تراوري يقيل قائد الدرك بعد أسبوع من إحباط انقلاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقالت السلطات في بوركينا فاسو رئيس أركان قوات الدرك، في خطوة تأتي بعد أسبوع من توقيف 4 ضباط، من بينهم اثنان من معاونيه المقربين، للاشتباه بتورطهم في "مؤامرة ضد أمن الدولة".ونص مرسوم رئاسي موقع من الكابتن إبراهيم تراوري على إقالة اللفتنانت كولونيل إيفرار سومدا من منصب قائد قوات الدرك الوطني وتعيين اللفتنانت كولونيل كواغري ناتاما مكانه.



يشار إلى أنه حين تولى الكابتن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي الحالي للسلطة في بوركينا فاسو، السلطة، بعد انقلاب في سبتمبر 2022؛ كان اللفتنانت كولونيل ناتاما قائدا لقوات الدرك الإقليمية في كايا شمال البلاد، وهي المنطقة التي كان يتمركز فيها فوج الكابتن تراوري.



ويتولى إيفرارد سومدا، القائد السابق للوحدات الخاصة بالدرك الوطني، منصبه منذ فبراير 2022.



تأتي هذه الأحداث عقب أسبوع من توقيف 4 ضباط، من بينهم اثنان من قادة وحدات الدرك الخاصة، وذلك للاشتباه بتورطهم في "مؤامرة ضد أمن الدولة"، بحسب الحكومة.



وأفاد موقع LeFaso بأن احتجاز الضباط الـ4 جاء للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لمحاولة الانقلاب التي نظمت في البلاد في 26 سبتمبر الجاري.



ونفى تراوري خلال مقابلة على التلفزيون العمومي يوم الجمعة الفائت، شائعات حول تفكيك قوات الدرك في بوركينا فاسو.

RT