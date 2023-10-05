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السير تكشف سبب الازدحام المروري عند الدوار الثامن صباح اليوم

10/5/2023 2:46:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير المركزية أن وقوع حادث مروري بين مركبتين، عند بداية جسر الدوار الثامن باتجاه الملتقى، تسبب بأثر وازدحام مروري خانق مع بداية الدوام صباح اليوم.


وقال ضابط غرفة عمليات السير، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن سائقي المركبتين لم يتصلا برقم الطوارئ بعد وقوع الحادث وبقيت مركبتهما في الشارع العام، حيث تم مشاهدتهما عبر كاميرات المراقبة المرورية.


وبيّن أن هذا التصرف غير مسؤول، فيما تشهد المنطقة كثافة مرورية بالتزامن مع خروج المواطنين والموظفين إلى أعمالهم، حيث تحركت الكوادر المختصة إلى الموقع، وقامت بتسيير حركة المركبات ورفع الأثر المروري عن حرم الشارع العام.


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